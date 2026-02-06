Вузы массово сокращают платные места: к чему на самом деле готовят абитуриентов

Сокращение платных мест в вузах направлено на перераспределение кадров и повышение интереса к техническим и рабочим специальностям. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ студенты в ВУЗЕ

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков на встрече с руководителем фракции "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым сообщил, что в 2026/27 учебном году число платных мест в российских вузах сократится на 13% — почти на 47 тысяч — по 40 специальностям из перечня правительства. Сокращения в основном затронут негосударственные университеты и такие направления, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью.

Деревягин объяснил, что сокращение платных мест не является чрезвычайной мерой и отражает стратегическое перераспределение ресурсов в системе образования. По его словам, государство стремится увеличить число квалифицированных специалистов среднего звена и повысить конкурс на инженерно-технические специальности.

"Действительно произошло сокращение примерно на 13% от общего объема мест без компенсации по другим направлениям. Это связано с необходимостью увеличения числа высококвалифицированных специалистов среднего звена и с желанием повысить конкурс по инженерным специальностям. По ряду направлений наблюдался недобор, поэтому перераспределение в пользу технических и социальных дисциплин вполне логично", — пояснил аналитик.

Он добавил, что нынешние изменения также обусловлены демографическими факторами — в вузы поступает меньше выпускников, чем в предыдущие годы. Однако, по словам аналитика, это не повод говорить о кризисе в системе высшего образования.

"Мы наблюдаем демографическую яму, из-за которой сокращается общее число поступающих. Но значимой катастрофы нет — это скорее сигнал государства о необходимости повышать привлекательность среднего профессионального образования и инженерно-строительных специальностей. Такие меры направлены на балансировку спроса и предложения в сфере образования", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что сокращение платных мест в вузах не уменьшает общий доступ к образованию. Государство, по его словам, предлагает альтернативу в виде колледжей и техникумов, где выпускники смогут получить профессию и затем продолжить обучение.

"Бюджетные места в высшем образовании остаются на прежнем уровне. Это значит, что поступить с невысокими баллами в вуз станет сложнее, но при этом можно выбрать среднее профессиональное образование — трехлетнее обучение после 11 класса, которое дает востребованные навыки и перспективу дальнейшего роста", — заключил Деревягин.