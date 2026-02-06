Осень станет точкой невозврата: Дональд Трамп приближается к опасной черте

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Нынешняя политическая вседозволенность президента США подходит к концу и сменится чередой судебных разбирательств, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. О будущем Дональда Трампа и возможном параличе американской политики эксперт рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой в эфире Правда ТВ.

Дональд Трамп
Фото: Donald Trump by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

Мухин считает, что после ключевой политической точки в ноябре Дональд Трамп будет вынужден сосредоточиться не на управлении страной, а на собственной юридической защите. По его оценке, накопленные противоречия и претензии приведут к резкому изменению положения президента США.

"Ноябрь этого года — это точка отсечения, когда дальше Трамп не сможет сделать то, что он делает сейчас, а будет только отвечать на иски", — отметил эксперт.

Он добавил, что подобное развитие событий приведет к фактическому политическому параличу, поскольку внимание главы государства будет приковано к судам и правовым рискам, а не к текущей повестке и принятию решений.

Полная запись беседы Инны Новиковой и Алексея Мухина будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
