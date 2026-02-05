Платежка станет меньше: есть способ добиться перерасчета за холод и неубранный подъезд

Перерасчет коммунальных платежей возможен, если управляющая компания нарушает качество услуг — например, в доме холодно, не проводится уборка или не работает освещение в подъезде. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ведущий эксперт по ЖКХ Виктор Федорук.

Фото: mos.ru is licensed under public domain Оплата ЖКХ

По словам эксперта, управляющая компания обязана пересчитывать начисления в случаях, когда услуги предоставлялись некачественно или вовсе не оказывались. Перерасчет также возможен, если жильцы зафиксировали нарушения и оформили соответствующие акты. В их число входят, например, перебои с отоплением, неисправное освещение, несвоевременная уборка подъезда или придомовой территории.

"Если в квартире холодно, первым делом нужно зафиксировать нарушение. Для этого вызывается представитель управляющей компании, составляется акт, где указывается фактическая температура и ставятся подписи сторон. После устранения проблемы оформляется второй акт — об окончании нарушения. Перерасчет производится за весь период между этими двумя актами. Это стандартная и законная процедура", — пояснил Федорук.

Он отметил, что аналогичный порядок действует и в других случаях, когда управляющая организация не выполняет свои обязанности надлежащим образом. Чтобы перерасчет был произведен, важно правильно оформить документы и передать их в УК с официальным заявлением.

"Если не убирается подъезд, не горит освещение или не выполняются работы по содержанию дома, нужно подать заявку в диспетчерскую службу и зафиксировать факт нарушения актом. Документ составляется в двух экземплярах: один передается в управляющую компанию, второй остается у жильцов. После устранения недостатков составляется новый акт, а начисления корректируются на основании зафиксированного периода невыполнения услуг", — отметил эксперт.

Федорук подчеркнул, что акт является основным доказательством для перерасчета. Без официальной фиксации нарушений требования жильцов могут остаться без ответа, поэтому важно действовать строго по установленной процедуре и хранить все подтверждающие документы.