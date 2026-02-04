Профессии меняются, а требования нет: эти качества гарантируют спрос на рынке труда

В глазах работодателя проблемным сотрудником становится не только тот, кто нарушает дисциплину, но и тот, кто теряет эффективность и не способен адаптироваться к требованиям команды — а именно эти качества сегодня во многом определяют устойчивость специалиста на рынке труда. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала эксперт в сфере HR Елена Булкина.

Фото: commons.wikimedia.org by Коворкинг-пространство "Зона действия", https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Обсуждение рабочих вопросов в коллективе

По словам специалиста, главным признаком проблемного сотрудника является неэффективность. При этом неэффективность может проявляться по-разному — от выгорания до халатного отношения к обязанностям. Современные работодатели, отмечает Булкина, все чаще сталкиваются с тем, что люди не справляются с рабочими задачами не из-за нехватки знаний, а из-за эмоционального истощения и отсутствия гибкости в общении с коллегами.

"Сегодня на первый план выходит перегоревший сотрудник, потому что он не может вовремя восстановиться и выполнить работу эффективно и в нужные сроки. Кроме того, в числе причин неэффективности остаются халатное отношение к делу, несоблюдение сроков, конфликты с коллегами, неумение выслушать и отсутствие гибкости. Таких признаков можно назвать очень много, но все они отражаются на конечном результате работы", — пояснила Булкина.

Эксперт отметила, что увольнение — это крайняя мера, к которой прибегают при систематических нарушениях и после документальных подтверждений непригодности к должности. Обычно проблемные качества проявляются уже на этапе испытательного срока, который длится от трех до шести месяцев в зависимости от позиции.

"На практике человек проявляется за две-три недели, максимум за месяц. Если корректировка поведения не помогает, расставание по обоюдному согласию в течение испытательного срока — нормальный и цивилизованный выход. Сейчас HR-специалисты активно используют деловые игры и стресс-интервью, чтобы понять, как кандидат ведет себя в конфликтных или нестандартных ситуациях. Это помогает выявить потенциальные проблемы заранее", — рассказала эксперт.

Булкина добавила, что в современных компаниях приоритет все чаще смещается в сторону развитых гибких навыков — умения работать в команде, договариваться, соблюдать сроки и обучаться новому. По ее словам, именно эти качества обеспечивают устойчивость специалиста на рынке труда, поскольку технические знания быстро устаревают, а гибкость и коммуникабельность остаются востребованными всегда.