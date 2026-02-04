Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Каждая вторая машина — с сюрпризом: скрытые риски ввоза, о которых молчат продавцы
От магазинов до фронта — путь доброты: Россия поднимает волну поддержки защитникам
Слепое доверие юристу оборачивается проблемами: важный нюанс, о котором молчат
Один неверный шаг — и вами заинтересовались: так мошенники выбирают потенциальных жертв
Ростовская область и Иннопрактика договорились о развитии аграрного образования на базе ДГТУ
Продуктовая корзина трещит: что выросло в цене сильнее всего за последний год
Волосы редеют не из-за шампуней: настоящая причина выпадения оказалась гораздо глубже
Когда организм сбивается с ритма: эти неочевидные симптомы выдают нарушения обмена веществ
Включил пульт — выдал себя: как дроны противника находят еще до взлета

Профессии меняются, а требования нет: эти качества гарантируют спрос на рынке труда

Общество

В глазах работодателя проблемным сотрудником становится не только тот, кто нарушает дисциплину, но и тот, кто теряет эффективность и не способен адаптироваться к требованиям команды — а именно эти качества сегодня во многом определяют устойчивость специалиста на рынке труда. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала эксперт в сфере HR Елена Булкина.

Обсуждение рабочих вопросов в коллективе
Фото: commons.wikimedia.org by Коворкинг-пространство "Зона действия", https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Обсуждение рабочих вопросов в коллективе

По словам специалиста, главным признаком проблемного сотрудника является неэффективность. При этом неэффективность может проявляться по-разному — от выгорания до халатного отношения к обязанностям. Современные работодатели, отмечает Булкина, все чаще сталкиваются с тем, что люди не справляются с рабочими задачами не из-за нехватки знаний, а из-за эмоционального истощения и отсутствия гибкости в общении с коллегами.

"Сегодня на первый план выходит перегоревший сотрудник, потому что он не может вовремя восстановиться и выполнить работу эффективно и в нужные сроки. Кроме того, в числе причин неэффективности остаются халатное отношение к делу, несоблюдение сроков, конфликты с коллегами, неумение выслушать и отсутствие гибкости. Таких признаков можно назвать очень много, но все они отражаются на конечном результате работы", — пояснила Булкина.

Эксперт отметила, что увольнение — это крайняя мера, к которой прибегают при систематических нарушениях и после документальных подтверждений непригодности к должности. Обычно проблемные качества проявляются уже на этапе испытательного срока, который длится от трех до шести месяцев в зависимости от позиции.

"На практике человек проявляется за две-три недели, максимум за месяц. Если корректировка поведения не помогает, расставание по обоюдному согласию в течение испытательного срока — нормальный и цивилизованный выход. Сейчас HR-специалисты активно используют деловые игры и стресс-интервью, чтобы понять, как кандидат ведет себя в конфликтных или нестандартных ситуациях. Это помогает выявить потенциальные проблемы заранее", — рассказала эксперт.

Булкина добавила, что в современных компаниях приоритет все чаще смещается в сторону развитых гибких навыков — умения работать в команде, договариваться, соблюдать сроки и обучаться новому. По ее словам, именно эти качества обеспечивают устойчивость специалиста на рынке труда, поскольку технические знания быстро устаревают, а гибкость и коммуникабельность остаются востребованными всегда.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Без России никуда: как наша страна замкнула на себя важнейший ресурс
Энергетика
Без России никуда: как наша страна замкнула на себя важнейший ресурс
Картошка растёт как на дрожжах: лучшие сорта, которые обожают песчаные почвы
Садоводство, цветоводство
Картошка растёт как на дрожжах: лучшие сорта, которые обожают песчаные почвы
Популярное
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения

Гортензия уступает место новому фавориту. В 2026 году садоводы выбирают эффектный и выносливый кустарник, который украшает участок весь сезон.

Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Без России никуда: как наша страна замкнула на себя важнейший ресурс
Меховые шапки ушли в прошлое: февральский тренд греет сильнее и служит дольше
Игорь Тер-Карапетов: Чтобы не потерять искренность, нужно не предавать себя Анжела Якубовская Гигантские комки породы: аномалия под Тихим океаном изменяет магнитное поле Земли Александр Рощин После ДСНВ-III новая ядерная архитектура сделает упор на неуязвимость носителей Любовь Степушова
Самый желанный каблук 2026: комфорт как у кроссовок, стиль как у люкса — тренд года
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Гортензия больше не эталон: новый фаворит сада цветёт как сумасшедший до заморозков
Гортензия больше не эталон: новый фаворит сада цветёт как сумасшедший до заморозков
Последние материалы
Бесконтактный контроль организма уже рядом: что умеют новые системы
Манипуляции кошек работают как гипноз: трюк, из-за которого мы подчиняемся без споров
Каждая вторая машина — с сюрпризом: скрытые риски ввоза, о которых молчат продавцы
Бесплатное лечение рака в России превращается в счет: где скрыты траты
От магазинов до фронта — путь доброты: Россия поднимает волну поддержки защитникам
Euroclear потерял четверть доходов от замороженных российских активов
Профессии меняются, а требования нет: эти качества гарантируют спрос на рынке труда
Слепое доверие юристу оборачивается проблемами: важный нюанс, о котором молчат
Один неверный шаг — и вами заинтересовались: так мошенники выбирают потенциальных жертв
Ростовская область и Иннопрактика договорились о развитии аграрного образования на базе ДГТУ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.