От магазинов до фронта — путь доброты: Россия поднимает волну поддержки защитникам

В преддверии Дня защитника Отечества в ряде российских регионов стартует масштабная благотворительная инициатива, объединяющая волонтёров, общественных деятелей и неравнодушных граждан. Речь идёт об акции "Тележки Добра", которая в феврале охватит сразу несколько городов страны.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Коробка помощи

География акции и даты проведения

В 2026 году акция пройдёт в десяти городах России и в Луганске. Сбор помощи запланирован на 6 февраля в Тюмени, 7 февраля — в Архангельске, 8-9 февраля — в Екатеринбурге. Далее эстафету примут Краснодар 12 февраля и Сочи 13 февраля.

14 февраля акция состоится в Перми, 20 февраля — в Москве, 21 февраля — в Тамбове и Воронеже. Завершится февральский этап 22 февраля в Луганске. Во всех городах любой желающий сможет принять участие, наполнив специальные тележки или корзины необходимыми вещами.

Кому предназначена собранная помощь

Все собранные в рамках акции товары будут отсортированы, упакованы и доставлены на Донбасс. Гуманитарный груз предназначен для защитников, находящихся в зоне боевых действий, а также для госпиталей на территории ЛНР и ДНР.

Доставкой помощи займётся команда "Тележек Добра" под руководством Арама Арчера. В её состав входят опытные волонтёры, принимавшие участие в гуманитарных миссиях в зоне СВО и хорошо знакомые с потребностями бойцов и раненых.

Опыт предыдущих сборов

Ранее акция уже проводилась в Москве и других регионах страны. В ней принимали участие представители шоу-бизнеса, артисты, блогеры, предприниматели, чиновники, волонтёры и участники специальной военной операции. Совместными усилиями им удалось собрать значительные объёмы помощи.

В числе переданных вещей были сладости и игрушки для детей-сирот Донбасса, продукты, а также предметы первой необходимости и специализированные товары, востребованные на передовой и в госпиталях. Организаторы отмечают, что подобные инициативы позволяют оперативно реагировать на актуальные запросы и объединять людей вокруг конкретной цели.

Формат участия и организация сборов

Участие в акции не требует предварительной регистрации или специальных условий. В дни проведения сборов в торговых точках и общественных пространствах будут установлены брендированные тележки и корзины, куда можно положить продукты длительного хранения, средства гигиены, тёплые вещи и другие необходимые предметы. Перечень допустимой помощи формируется с учётом актуальных запросов из зоны СВО.

Организаторы подчёркивают, что весь процесс сбора проходит в открытом формате. Волонтёры на местах консультируют участников, помогают с упаковкой и следят за соблюдением правил передачи гуманитарной помощи, чтобы она соответствовала требованиям доставки и распределения.

Роль волонтёрских команд на местах

В каждом городе к акции подключаются местные волонтёрские сообщества, которые берут на себя координацию сбора и первичную сортировку помощи. Их задача — обеспечить оперативность и точность на всех этапах, от приёма вещей до формирования гуманитарных партий, сообщает Общественная Служба Новостей.

Такой формат позволяет не только ускорить логистику, но и вовлечь в работу широкий круг добровольцев. По словам организаторов, именно слаженность региональных команд делает возможным проведение акции сразу в нескольких городах и обеспечивает своевременную доставку помощи адресатам.