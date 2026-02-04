Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Топливо стало роскошью: цены на АИ-92 в Башкирии ушли в новый рывок
Каждая вторая машина — с сюрпризом: скрытые риски ввоза, о которых молчат продавцы
От магазинов до фронта — путь доброты: Россия поднимает волну поддержки защитникам
Профессии меняются, а требования нет: эти качества гарантируют спрос на рынке труда
Один неверный шаг — и вами заинтересовались: так мошенники выбирают потенциальных жертв
Ростовская область и Иннопрактика договорились о развитии аграрного образования на базе ДГТУ
Продуктовая корзина трещит: что выросло в цене сильнее всего за последний год
Волосы редеют не из-за шампуней: настоящая причина выпадения оказалась гораздо глубже
Когда организм сбивается с ритма: эти неочевидные симптомы выдают нарушения обмена веществ

Слепое доверие юристу оборачивается проблемами: важный нюанс, о котором молчат

Общество

Выбор юриста требует такой же осознанности и ответственности, как решение о том, где хранить деньги, подчеркнула практикующий юрист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова. О том, на что стоит обращать внимание при поиске специалиста и чем юрист отличается от адвоката, она рассказала в эфире Pravda.Ru.

суд
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
суд

Оганова отметила, что ключевую роль в работе с юристом играет не реклама и не обещания, а осознанное отношение клиента к собственному выбору. По ее словам, ответственность за принятое решение всегда лежит на самом человеке, а слепое доверие может привести к серьезным последствиям.

Юрист также обратила внимание на то, что стоимость услуг и громкие заявления не гарантируют результата. По ее мнению, в работе с правовыми вопросами важно здраво оценивать риски и выстраивать партнерские отношения со специалистом.

"Никто никогда вам не даст стопроцентный результат. Относиться к юристу, нужно как к партнёру по бизнесу для решения серьезной задачи", — добавила Оганова.

Полная запись разговора с Натальей Огановой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Когда нет времени стоять у плиты: запеканка, которая всегда выручает
Еда и рецепты
Когда нет времени стоять у плиты: запеканка, которая всегда выручает
Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех
Садоводство, цветоводство
Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех
Джинсы с эффектом тихой роскоши: почему укороченная длина снова решает всё
Красота и стиль
Джинсы с эффектом тихой роскоши: почему укороченная длина снова решает всё
Популярное
Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения

Гортензия уступает место новому фавориту. В 2026 году садоводы выбирают эффектный и выносливый кустарник, который украшает участок весь сезон.

Цветёт волнами до осени и светится жёлтым облаком: кустарник нового поколения
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Куст растёт сам, а выглядит как дизайнерский: эффектный кустарник нового поколения
Без России никуда: как наша страна замкнула на себя важнейший ресурс
Меховые шапки ушли в прошлое: февральский тренд греет сильнее и служит дольше
Игорь Тер-Карапетов: Чтобы не потерять искренность, нужно не предавать себя Анжела Якубовская Гигантские комки породы: аномалия под Тихим океаном изменяет магнитное поле Земли Александр Рощин После ДСНВ-III новая ядерная архитектура сделает упор на неуязвимость носителей Любовь Степушова
Самый желанный каблук 2026: комфорт как у кроссовок, стиль как у люкса — тренд года
Вредители уходят, а сад становится красивее: растение с запахом, который не выносит тля
Гортензия больше не эталон: новый фаворит сада цветёт как сумасшедший до заморозков
Гортензия больше не эталон: новый фаворит сада цветёт как сумасшедший до заморозков
Последние материалы
Бесконтактный контроль организма уже рядом: что умеют новые системы
Манипуляции кошек работают как гипноз: трюк, из-за которого мы подчиняемся без споров
Каждая вторая машина — с сюрпризом: скрытые риски ввоза, о которых молчат продавцы
Бесплатное лечение рака в России превращается в счет: где скрыты траты
От магазинов до фронта — путь доброты: Россия поднимает волну поддержки защитникам
Euroclear потерял четверть доходов от замороженных российских активов
Профессии меняются, а требования нет: эти качества гарантируют спрос на рынке труда
Слепое доверие юристу оборачивается проблемами: важный нюанс, о котором молчат
Один неверный шаг — и вами заинтересовались: так мошенники выбирают потенциальных жертв
Ростовская область и Иннопрактика договорились о развитии аграрного образования на базе ДГТУ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.