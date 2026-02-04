Слепое доверие юристу оборачивается проблемами: важный нюанс, о котором молчат

Выбор юриста требует такой же осознанности и ответственности, как решение о том, где хранить деньги, подчеркнула практикующий юрист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова. О том, на что стоит обращать внимание при поиске специалиста и чем юрист отличается от адвоката, она рассказала в эфире Pravda.Ru.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ суд

Оганова отметила, что ключевую роль в работе с юристом играет не реклама и не обещания, а осознанное отношение клиента к собственному выбору. По ее словам, ответственность за принятое решение всегда лежит на самом человеке, а слепое доверие может привести к серьезным последствиям.

Юрист также обратила внимание на то, что стоимость услуг и громкие заявления не гарантируют результата. По ее мнению, в работе с правовыми вопросами важно здраво оценивать риски и выстраивать партнерские отношения со специалистом.

"Никто никогда вам не даст стопроцентный результат. Относиться к юристу, нужно как к партнёру по бизнесу для решения серьезной задачи", — добавила Оганова.

Полная запись разговора с Натальей Огановой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.