В Госдуме оценили инициативу разрешить россиянам работать во время больничного

Общество

Инициатива об адаптивном больничном, при котором можно трудиться во время болезни, вызывает серьезные сомнения с точки зрения здравого смысла и трудового законодательства. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Больная женщина с градусником
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Больная женщина с градусником

Ранее депутат Государственной Думы Ярослав Нилов сообщил ТАСС, что в парламенте готовится законопроект об адаптивном больничном, который позволит работнику выполнять трудовые обязанности, находясь на лечении.

Бессараб отметила, что инициатива об адаптивном больничном выглядит спорной и трудноосуществимой на практике. По ее словам, возможность совмещать лечение и работу можно рассматривать лишь в отдельных случаях — например, для офисных сотрудников, которые трудятся дистанционно по договоренности с работодателем. В остальных же сферах, особенно на производстве, такая форма больничного, по мнению депутата, просто неприменима.

"Я не могу себе представить, что такое адаптивный больничный лист. Да, некоторые работники действительно могут выполнять свои обязанности дистанционно, и такие возможности Трудовой кодекс предусматривает. Но речь идет исключительно об офисных сотрудниках, где уже сегодня существует гибкий график или удаленная форма работы. А вот для работников фабрик, производств или торговли подобный вариант просто невозможен — они физически не могут исполнять свои обязанности, находясь дома", — пояснила Бессараб.

Она подчеркнула, что больничный лист выдается по состоянию здоровья, и получение его означает необходимость лечения и отдыха. Если человек болен, он не может совмещать восстановление с трудовой деятельностью, даже при условии легкого недомогания. По словам депутата, любые попытки совместить работу и лечение приведут к снижению эффективности и риску осложнений.

"Человек получает больничный, потому что нуждается в восстановлении. Если он не выполняет предписания врача, это может стать основанием для неоплаты больничного. Ведь болезнь — это не время для прогулок или походов в ресторан, а тем более для выполнения рабочих задач. Поэтому идея адаптивного больничного выглядит сомнительно: она противоречит самой сути временной нетрудоспособности и может привести лишь к злоупотреблениям", — подчеркнула парламентарий.

Бессараб допустила, что идея адаптивного больничного могла появиться из-за дефицита кадров, который действительно ощущается в стране. Однако, по ее словам, решать проблему нехватки специалистов нужно другими способами, а не за счет отказа от полноценного восстановления работников во время болезни.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
