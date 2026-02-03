Россия стала бесплатным рынком труда: кому на самом деле выгодны миграционные потоки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Миграция долгие годы использовалась соседними государствами как экономический и социальный ресурс за счет России, заявил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. В эфире Pravda.Ru он прокомментировал подход стран происходждения мигрантов к российскому рынку труда.

мигранты
Фото: www.tagesschau.de is licensed under public domain
мигранты

Крупнов отметил, что сложившаяся система была выгодна прежде всего элитам стран, откуда люди уезжали на заработки, и формировала устойчиво потребительское отношение к России. По его словам, миграционные потоки использовались как инструмент поддержки экономик и снижения внутреннего напряжения в соседних государствах.

"Очень много человек людей в элитах стран, прежде всего бывшей Средней Азии и Казахстана, они рассматривают Россию как огромный бесплатный ресурс. Можно было своих людей посылать туда зарабатывать просто элементарно, и кормить семьи и повышать свой ВВП. Помимо этого, чтобы снижать и политическое давление на свои режимы, потому что люди, которые не могут заработать в своей стране, уезжают в другую страну. Это такое, в общем, паразитическое отношение к Российской Федерации", — отметил Крупнов.

Эксперт подчеркнул, что подобная модель годами поддерживала хаотичную миграцию и не стимулировала страны исхода к созданию рабочих мест внутри собственных экономик.

Полная запись разговора с Юрием Крупновым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
