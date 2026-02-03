Самостоятельная уборка дворов может принести выгоду: для россиян готовят новую меру поддержки

Введение субсидий для граждан, которые участвуют в уборке и благоустройстве придомовых территорий, может стать эффективной мерой поддержки и повысить ответственность жителей за общее имущество. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала сопредседатель некоммерческого партнерства "Управдом" и эксперт в сфере ЖКХ Евгения Юнисова.

Ранее РИА Новости сообщило, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести субсидии на оплату услуг ЖКХ для граждан, которые добровольно помогают в содержании имущества — например, участвуют в уборке снега и наледи. Обращение с инициативой направлено главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину.

Юнисова пояснила, что инициатива о предоставлении субсидий гражданам, участвующим в уборке и благоустройстве территорий, актуальна для многих российских регионов. Эксперт отметила, что во многих небольших населенных пунктах жители часто вынуждены самостоятельно выполнять работы, которые должны обеспечивать управляющие организации.

"Во многих регионах, особенно в небольших населенных пунктах, не хватает персонала для обслуживания мест общего пользования и придомовой территории. Жители сами организовывают уборку лестничных клеток, холлов, дворов, устанавливают график дежурств. Эти работы фактически выполняются ими вместо управляющей компании, и логично, что в таких случаях должен производиться перерасчет платы. Те услуги, которые выполняются собственниками самостоятельно, не должны включаться в оплату", — подчеркнула она.

Эксперт добавила, что предложенная мера носит стимулирующий характер и направлена на поддержку активных граждан, которые помогают коммунальным службам справляться с нагрузкой. Особенно это актуально в периоды обильных осадков или погодных аномалий, когда ресурсы ЖКХ оказываются ограничены.

"Такие меры призваны стимулировать самоорганизацию граждан и их участие в дополнительной уборке и содержании придомовых территорий. Это помогает решать локальные проблемы, когда коммунальные службы не справляются с объемом работ. Порядок стимулирования таких инициатив должен быть четко прописан, и Минстрой мог бы разработать методические рекомендации по этому вопросу. Законодательная инициатива, предложенная депутатами, действительно полезна и имеет перспективу", — отметила специалист.

Юнисова подчеркнула, что при правильной реализации такие меры не приведут к злоупотреблениям, а напротив — создадут механизм прозрачного вознаграждения за фактически выполненную работу.