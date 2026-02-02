Подписывают за минуту — расплачиваются годами: эти документы не прощают невнимательности

Подписание документов без внимательного ознакомления с их содержанием может привести к серьезным финансовым потерям и судебным спорам. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал адвокат, председатель московской коллегии адвокатов и директор компании "Князев и партнеры" Андрей Князев.

Адвокат объяснил, что большинство юридических споров начинается с элементарной невнимательности. Люди часто подписывают бумаги, не дочитывая их до конца, и именно это приводит к серьезным проблемам — от потери денег до судебных тяжб. Особенно опасно относиться формально к договорам, где речь идет о собственности или крупных суммах.

"Лучше никакие документы не подписывать, не прочитав их до конца. Именно с этого обычно и начинаются все юридические проблемы. Даже если документ кажется стандартным, в нем могут быть нюансы, которые потом приведут к финансовым потерям. А те бумаги, которые связаны с переходом прав собственности или заверяются нотариально, нужно читать особенно внимательно — буквально построчно", — подчеркнул он.

Князев отметил, что ссылка на невнимательность при подписании документов в суде, как правило, не является убедительным аргументом. Исключения возможны лишь тогда, когда договор действительно был заключен под давлением или носит кабальный характер. Однако, по словам юриста, подобные случаи требуют серьезных доказательств и обычно связаны с длительными и затратными судебными разбирательствами, поэтому лучше заранее внимательно изучать документы перед подписью.

"Суд может расторгнуть договор, если установит, что он был заключен под давлением или содержит кабальные условия. Но утверждение о том, что человек не дочитал документ, не является основанием для пересмотра сделки. Суд не принимает такие доводы, поэтому впоследствии приходится тратить время и средства на длительные разбирательства. Гораздо разумнее внимательно читать каждый пункт договора и понимать юридические последствия своей подписи", — отметил юрист.

Он добавил, что особое внимание стоит уделять сделкам с крупными суммами — покупке недвижимости, вложениям в новостройки, продаже бизнеса. По словам Князева, разумнее заранее обратиться к юристу, чем потерять миллионы из-за необдуманного шага. Эксперт подчеркнул, что внимательная проверка документов — лучшая защита от будущих судебных разбирательств.