В Госдуме ответили на идею изменить порядок расчета отпусков

Предложение исключить выходные дни из расчета ежегодного отпуска приведет к дополнительной нагрузке на бизнес и бюджеты всех уровней. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ отпускные на работе

Ранее агентство ТАСС сообщило, что депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким подготовили законопроект, предлагающий исключить выходные дни из расчета продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска.

По словам Нилова, инициатива по изменению порядка расчета ежегодного оплачиваемого отпуска в нынешних условиях нереализуема, поскольку она создаст серьезную финансовую нагрузку на работодателей и бюджеты всех уровней. Депутат подчеркнул, что каждая дополнительная оплачиваемая отпускная неделя потребует значительных расходов, которые станут ощутимыми как для коммерческого сектора, так и для государственных структур.

"Я за то, чтобы люди больше отдыхали, но данная инициатива нереализуема, потому как это явно увеличение продолжительности отпускного периода за счет работодателя. Каждый дополнительный отпускной день — это нагрузка на бюджет. И на федеральный, и на региональный, и на муниципальный бюджеты, на работодателей, которые представляют и коммерческий, и некоммерческий сектор. Поэтому очевидно, что в сегодняшних экономических реалиях, после налоговых изменений, дополнительная нагрузка на работодателей приведет к крайне плачевным последствиям", — пояснил парламентарий.

Он отметил, что вопрос изменения режима труда и отдыха требует комплексного подхода и должен решаться с учетом экономических возможностей страны. По словам депутата, подобные инициативы могут быть реализованы только через механизмы компенсации и оптимизации производственных процессов, например за счет внедрения новых технологий.

"Выпадающие новые часы кто-то должен компенсировать. Это сопоставимо с темой четырехдневной рабочей недели. Просто взять и переложить все на плечи работодателя нельзя. Через компенсацию, через оптимизацию, через использование новых систем, искусственный интеллект, роботизацию — да, это возможно. Но иначе это приведет к безработице и закрытию предприятий", — отметил Нилов.

Он добавил, что в России уже есть категории работников, которым предоставляется более длительный отпуск. Это, в частности, сотрудники, занятые на Севере, на опасных и вредных производствах, а также люди с инвалидностью. По словам депутата, именно такой адресный подход является оправданным, тогда как резкое увеличение продолжительности отпуска для всех работников может вызвать серьезные экономические последствия.