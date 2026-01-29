В Госдуме назвали цель реформы высшего образования в России

Возврат к более фундаментальной системе высшего образования позволит повысить уровень подготовки выпускников и укрепить квалификацию специалистов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал первый зампред Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ студенты в ВУЗЕ

Ранее агентство "РИА Новости" процитировало слова первого зампреда Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксении Горячевой, которая сообщила, что с 1 сентября российские вузы перейдут на новую модель высшего образования, заменяющую бакалавриат и магистратуру.

По словам Смолина, переход на новую модель высшего образования направлен на повышение уровня подготовки выпускников и возвращение к более фундаментальному подходу к обучению. Он отметил, что система бакалавриата не обеспечивала достаточной глубины знаний и тем самым снижала качество профессиональной подготовки.

"Система бакалавриата понизила качество высшего образования в России. Дело не только в том, что она рассчитана на четыре года вместо пяти, — это еще и другая программа. Если прежняя система предполагала более глубокую специализацию, то бакалавриат — это обучение понемногу обо всем", — пояснил парламентарий.

Он подчеркнул, что введение новой структуры, включающей базовое высшее образование сроком от четырех до шести лет и специализированное высшее образование продолжительностью от одного до трех лет, позволит создать более гибкую и при этом содержательную систему подготовки специалистов.

"Переход к новой модели высшего образования, в рамках которой вводится базовое и специализированное высшее образование, является шагом в правильном направлении. Такая система позволит повысить квалификацию выпускников и сделать первую ступень обучения более фундаментальной. Сохранение магистратуры, пусть даже под новым названием — специализированное высшее образование, — также оправданно, поскольку оно дает возможность углубить профессиональную подготовку и учитывать международные стандарты", — отметил Смолин.

По словам депутата, новая модель сделает первую ступень образования более фундаментальной и обеспечит студентам прочную базу для дальнейшего профессионального развития. Вторая ступень будет ориентирована на практическое применение знаний и позволит выстраивать обучение с учетом потребностей науки, экономики и социальной сферы.

Смолин напомнил, что идея укрепить первую ступень высшего образования обсуждалась еще на парламентских слушаниях, где большинство участников поддержали необходимость более глубокого подхода к подготовке специалистов.