Перед подачей иска стоит подумать дважды: цена проигрыша может неприятно удивить

Общество

Проигранный иск может обернуться для заявителя не только отказом в требованиях, но и дополнительными судебными расходами. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала доктор юридических наук, профессор, заслуженный адвокат России Людмила Айвар.

Судья держит золотые весы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Она отметила, что любое судебное разбирательство предполагает риск, и неудачное обращение в суд может обернуться серьезными последствиями для заявителя. В случае проигрыша он несет не только моральные, но и материальные издержки, включая оплату госпошлины и компенсацию расходов другой стороны.

"Если истец подает исковое заявление и проигрывает дело, это, безусловно, оборачивается против него. В таком случае с проигравшей стороны могут быть взысканы судебные расходы, государственная пошлина, а также стоимость услуг представителя оппонента. Нередко в процессе ответчик подает встречный иск и фактически становится истцом — тогда исход напрямую зависит от доказательной базы и правовой позиции каждой из сторон", — пояснила Айвар.

Она подчеркнула, что предугадать исход большинства судебных дел невозможно, поскольку каждая ситуация требует индивидуального анализа. Исключением можно назвать лишь отдельные категории, где решение суда заранее предопределено.

"Перед подачей иска юрист проводит правовой анализ, оценивает представленные документы и доказательства, чтобы определить перспективы обращения в суд. Такой предварительный вывод позволяет понять, насколько обоснованы требования и есть ли шансы на их удовлетворение. Однако, по сути, только иски о расторжении брака можно считать беспроигрышными — они всегда удовлетворяются, даже при наличии установленного срока для примирения сторон", — заключила адвокат.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
