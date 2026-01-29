Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Огонь выполнил обещание: пожары пришли в дом индийской семьи после странного визита
Грамм по цене телефона: как скачок стоимости золота изменит покупки и привычки россиян
ЕС и Индия закрыли сделку века: торговый союз меняет баланс мировой экономики
Хронические болезни не появляются внезапно: сигналы, которые многие игнорируют
Сначала кажутся пустяками: симптомы нервных расстройств, которые привыкли игнорировать
Дышать становится легче уже к вечеру: щадящие методы против насморка
Хоккей ушёл далеко вперёд: разрыв с футболом стал слишком заметен
Сначала раздражение, потом отчуждение: эти мелочи в паре приводят к разрыву отношений
Перед подачей иска стоит подумать дважды: цена проигрыша может неприятно удивить

Не фильмы и не игры: чем подростки чаще всего занимают себя в дороге

Общество

Почти 40% подростков во время длительных поездок слушают подкасты, предпочитая познавательный контент, не требующий активного вовлечения. Об этом говорится в исследовании сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов "Купибилет", посвященном медиапривычкам молодежи в дороге. С результатами исследования ознакомилась Pravda.Ru.

Видеозвонок по смартфону
Фото: https://www.pexels.com/photo/selective-focus-photo-of-man-in-brown-button-up-shirt-holding-talking-on-the-phone-3765032/ by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Видеозвонок по смартфону

По результатам опроса, подкасты занимают лидирующую позицию среди форматов, которые подростки выбирают в пути, — их слушают 39% участников исследования. Такой способ потребления информации позволяет узнавать новое в удобном и ненавязчивом формате. Еще 13% опрошенных предпочитают чтение книг, включая электронные версии, а 8% используют время в поездках для учебы или подготовки к занятиям.

Значительную часть времени в пути подростки проводят за развлечениями. Согласно исследованию, 34% участников опроса смотрят заранее загруженные фильмы и сериалы, 26% используют время в дороге для общения в соцсетях или прослушивания музыки, а 25% играют в мобильные игры или на портативных консолях.

Аналитики подчеркивают, что дорога для подростков становится пространством отдыха и легкого потребления информации. Познавательные форматы они выбирают лишь тогда, когда они поданы в удобной и ненавязчивой форме, не требующей усилий и не воспринимающейся как учеба.

"Интерес подростков к подкастам говорит о том, что они готовы узнавать новое, если формат не похож на учебу. В дороге им важно не напрягаться, поэтому они выбирают контент, который можно слушать фоном. Это показывает, что знания остаются востребованными, просто подростки ищут более удобные и естественные способы их получать" — рассказали в пресс-службе сервиса Купибилет. 

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Садоводство, цветоводство
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Садоводство, цветоводство
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Красиво, компактно и без вечной обрезки: кустарники для небольших участков
Садоводство, цветоводство
Красиво, компактно и без вечной обрезки: кустарники для небольших участков
Популярное
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона

Февраль решает судьбу будущего урожая: именно сейчас закладывается задел для ранних овощей, ягод и цветов, которые летом удивят результатом.

Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Старинный корнеплод снова в моде — растёт без капризов и удивляет вкусом зимой
Старинный корнеплод снова в моде — растёт без капризов и удивляет вкусом зимой
Посадили и забыли: кустарники, которые выглядят роскошнее роз без вечного ухода
Секретная звезда клумбы: редкий многолетник цветёт даже в +35 без ухода и полива
Секретное оружие Трампа: станет ли Иран новой жертвой? Любовь Степушова Глобальный уровень моря растет, но в Гренландии он упадет: прогноз ученых до 2100 год Александр Рощин Забытый Сталкер: почему советская разработка так и не покорила бездорожье Сергей Милешкин
Купянск-Узловой: разгадан секрет неожиданного прорыва
В Госдуме ответили на иск Киргизии к России из-за полисов ОМС для трудовых мигрантов
Амазонку хоронили в прогнозах — но у джунглей нашёлся неожиданный источник роста
Амазонку хоронили в прогнозах — но у джунглей нашёлся неожиданный источник роста
Последние материалы
У вас ягоды — горстями, а у соседа — вёдрами? Забытый этап подготовки решит проблему
Не фильмы и не игры: чем подростки чаще всего занимают себя в дороге
Томат с характером сорняка: выживает где угодно и плодоносит, будто ему платят за штуку
Февральский ход против вредителей: после него урожай собирают не вёдрами, а тачками
Эти джинсы настолько огромны, что перевернули подиумы: тренд 2026 сметает конкурентов
Румяная корочка хрустит, сыр тянется нитями: хачапури, которое исчезает за минуты
Антарктида ускоряется: пингвины сбились с ритма и подают опасный сигнал миру
Тигровый принт взрывает сезон: как простой узор стал главным fashion-козырем 2026 года
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Нежные как облако, с ягодным сюрпризом внутри: творожные шарики для идеального утра
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.