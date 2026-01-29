Не фильмы и не игры: чем подростки чаще всего занимают себя в дороге

Почти 40% подростков во время длительных поездок слушают подкасты, предпочитая познавательный контент, не требующий активного вовлечения. Об этом говорится в исследовании сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов "Купибилет", посвященном медиапривычкам молодежи в дороге. С результатами исследования ознакомилась Pravda.Ru.

Фото: https://www.pexels.com/photo/selective-focus-photo-of-man-in-brown-button-up-shirt-holding-talking-on-the-phone-3765032/ by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Видеозвонок по смартфону

По результатам опроса, подкасты занимают лидирующую позицию среди форматов, которые подростки выбирают в пути, — их слушают 39% участников исследования. Такой способ потребления информации позволяет узнавать новое в удобном и ненавязчивом формате. Еще 13% опрошенных предпочитают чтение книг, включая электронные версии, а 8% используют время в поездках для учебы или подготовки к занятиям.

Значительную часть времени в пути подростки проводят за развлечениями. Согласно исследованию, 34% участников опроса смотрят заранее загруженные фильмы и сериалы, 26% используют время в дороге для общения в соцсетях или прослушивания музыки, а 25% играют в мобильные игры или на портативных консолях.

Аналитики подчеркивают, что дорога для подростков становится пространством отдыха и легкого потребления информации. Познавательные форматы они выбирают лишь тогда, когда они поданы в удобной и ненавязчивой форме, не требующей усилий и не воспринимающейся как учеба.

"Интерес подростков к подкастам говорит о том, что они готовы узнавать новое, если формат не похож на учебу. В дороге им важно не напрягаться, поэтому они выбирают контент, который можно слушать фоном. Это показывает, что знания остаются востребованными, просто подростки ищут более удобные и естественные способы их получать" — рассказали в пресс-службе сервиса Купибилет.