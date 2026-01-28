В Госдуме ответили на иск Киргизии к России из-за полисов ОМС для трудовых мигрантов

Россия и Киргизия способны решить вопрос с выдачей полисов ОМС для трудовых мигрантов на уровне межгосударственного диалога, а не через судебные разбирательства. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил депутат Государственной думы Султан Хамзаев.

Ранее председатель Фонда обязательного медицинского страхования Киргизии Азамат Муканов сообщил, что республика подала иск к России в суд Евразийского экономического союза. Поводом стали проблемы с оформлением полисов ОМС членам семей трудовых мигрантов, проживающих и работающих на территории России.

По словам Хамзаева, вопрос медицинского обслуживания трудовых мигрантов требует внимательного подхода, так как напрямую связан с нагрузкой на российскую систему здравоохранения. Он подчеркнул, что в большинстве случаев речь идет о людях, работающих без официального оформления, что создает дополнительное давление на социальную и медицинскую инфраструктуру регионов.

"Нагрузка на систему здравоохранения в регионах действительно существенная, в том числе из-за трудовой миграции. Это бюджетные затраты, которые ложатся и на государство, и на граждан, добросовестно исполняющих свои налоговые обязательства. Многие мигранты приезжают на заработки без официального оформления, и в этом состоит основная проблема. Поэтому к этой теме нужно подходить внимательно и ответственно", — отметил депутат.

Он отметил, что судебное разбирательство не является оптимальным способом урегулирования подобного спора. По словам Хамзаева, между Россией и Киргизией выстроены устойчивые партнерские отношения, и вопрос можно решить дипломатическим путем.

"Отношения между Россией и Киргизией находятся на более высоком уровне, чем тот, при котором подобные вопросы выносятся на судебные разбирательства. Такие ситуации следует обсуждать на межгосударственном уровне, где возможно выработать взаимоприемлемые решения. Это позволит сохранить доверие и уважение, на которых строятся отношения наших стран", — заключил парламентарий.