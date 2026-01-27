Секрет экономных праздников: лайфхаки, уменьшающие траты на подарки в феврале и марте

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Чтобы избежать лишних трат и сохранить финансовое равновесие в период февральских и мартовских праздников, важно заранее спланировать расходы и расставить приоритеты. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал финансовый советник и автор книги "Как привести деньги в порядок" Алексей Герасимов.

Креативные подарки для женщин
Фото: https://unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free
Креативные подарки для женщин

Он пояснил, что февраль и март часто становятся финансово напряженными месяцами: впереди сразу несколько праздников, и при отсутствии планирования траты могут оказаться ощутимыми. Чтобы избежать этого, стоит заранее определить приоритеты и распределить бюджет между датами, учитывая возможные подарки и праздничные расходы.

"Средства стоит разделить между двумя праздниками. Если есть возможность, лучше выбирать практичные подарки — технику, бытовые приборы, полезные вещи. При ограниченном бюджете уместнее сделать акцент на символических знаках внимания, которые отражают заботу и участие. Даже минимальное планирование помогает избежать необдуманных трат и сохранить финансовую устойчивость", — отметил Герасимов.

Он подчеркнул, что ключ к финансовому спокойствию — в заранее составленном бюджете. По словам эксперта, если начать готовиться хотя бы за месяц, можно воспользоваться распродажами и акциями, которые проходят в начале года. Покупки в этот период позволяют приобрести подарки со скидкой до 30%.

"Лучше включить праздничные расходы в общий финансовый план. Многие приобретают подарки заранее — во время черных пятниц, киберпонедельников или сезонных акций. Это помогает сэкономить и избежать спонтанных решений в последний момент. Некоторые даже покупают турпутевки в подарок заранее — зимой, когда цены ниже и выбор шире. Такой подход позволяет сделать подарок более продуманным и при этом потратить меньше", — объяснил финансовый советник.

Герасимов добавил, что подобный подход к планированию полезен не только в праздничный период. По его словам, если заранее учитывать предстоящие расходы и крупные покупки, это позволяет распределять средства равномерно в течение года и избежать финансовых перегрузок.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
