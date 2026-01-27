Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Каждый чек под лупой: новые онлайн-кассы превращают 2026 год в стресс-тест для Кубани
Автопарадокс в России: почему при падении спроса открываются новые автосалоны
Не музей, а витрина эпохи: вокруг Ельцин-центра разгорелся острый спор
Пока Илон Маск распыляет силы в космосе: в России сделали ход без спутниковых роев
Претензия Германии к Украине на €85 млрд: кому выгоден этот политический ход
Первый шаг в бездну: чем для россиян обернется легализация онлайн-казино
Взносы под контролем: кто займется долгами за капитальный ремонт
Металл второго плана стал главным: серебро переписало исторический потолок рынка
Зима лечит усталость шоколадом: тяга к сладкому может выдавать кое-что тревожное

В Госдуме прокомментировали идею выплат алиментов государством

Общество

Создание алиментного фонда в России может стать дополнительной мерой поддержки семей с детьми, однако для ее реализации потребуется четкое понимание источников финансирования и порядка работы системы. Об этом рассказала Pravda.Ru депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

здание госдумы рф
Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
здание госдумы рф

Ранее лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил создать алиментный фонд, из которого государство будет выплачивать средства детям за счет бюджета, а затем взыскивать долги с неплательщиков с начисленными процентами.

По словам Бессараб, предложение о создании алиментного фонда заслуживает внимания, однако для его реализации потребуется детальное обсуждение. Она отметила, что аналогичные механизмы действуют в некоторых странах Европы и действительно помогают обеспечивать выплаты, если один из родителей уклоняется от своих обязательств.

"В отдельных странах Европы алиментные фонды действительно работают и помогают семьям, когда один из родителей уклоняется от выплат. Найти должника бывает сложно, особенно если он меняет место работы или скрывает доходы, и в итоге дети не получают положенной поддержки. Поэтому сама идея заслуживает внимания, но прежде необходимо определить, как подобная система сможет действовать в российских реалиях и за счет каких инструментов обеспечивать эффективность", — пояснила депутат.

Бессараб подчеркнула, что в России уже достигнут прогресс в вопросе взыскания алиментов благодаря комплексу санкций и повышению прозрачности информации о неплательщиках. По ее словам, значительный эффект дало введение ограничений и возможность работодателей проверять данные о задолженностях.

"Такие меры, как запрет выезда за границу, конфискация автомобиля и ограничение права управления транспортом, дают ощутимый результат. Подобное ограничение не допускается только если машина используется для работы, в остальных случаях ограничение становится эффективным инструментом воздействия. Включение неплательщиков в открытые реестры, доступные каждому россиянину и работодателю, также играет важную роль. Сегодня кадровые службы проверяют наличие судебных исков, поэтому смена места работы больше не помогает уклониться от выплат. Ситуация постепенно меняется, и это можно считать положительной тенденцией", — заключила парламентарий.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Из мягких шариков — в ореховую роскошь: торт, который выглядит как ювелирная работа
Еда и рецепты
Из мягких шариков — в ореховую роскошь: торт, который выглядит как ювелирная работа
Поздно — не вырастет, рано — погибнет: опасное окно посева перца в 2026 году
Садоводство, цветоводство
Поздно — не вырастет, рано — погибнет: опасное окно посева перца в 2026 году
Хруст снаружи, сок внутри: курица, которую просят готовить снова и снова
Еда и рецепты
Хруст снаружи, сок внутри: курица, которую просят готовить снова и снова
Популярное
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков

Хрустящие чебуреки с сочной начинкой можно приготовить дома всего за 30 минут. Рассказываем, как добиться идеального теста и насыщенного вкуса без ошибок.

Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Красиво, компактно и без вечной обрезки: кустарники для небольших участков
Вотум недоверия доллару: центробанки делают ставку на золото и на BRICS Pay Любовь Степушова Почему в СССР так и не полюбили дизельные легковушки: причина оказалась не в технике Сергей Милешкин Из Армении с любовью: антироссийские поцелуи Пашиняна грозят ему катастрофой Михаил Дёмин
Серебряная грива вместо клумбы: злак, который связывает весь цветник воедино
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
Холодильник пахнет чистотой, а не луком: простой способ сохранить свежесть надолго
Холодильник пахнет чистотой, а не луком: простой способ сохранить свежесть надолго
Последние материалы
В Госдуме прокомментировали идею выплат алиментов государством
Нипах пугает мир, но не Россию: что сдерживает распространение опасного вируса
Вотум недоверия доллару: центробанки делают ставку на золото и на BRICS Pay
Тишина громче слухов: вокруг состояния Михаэля Шумахера всплывают странные детали
Претензия Германии к Украине на €85 млрд: кому выгоден этот политический ход
Первый шаг в бездну: чем для россиян обернется легализация онлайн-казино
То, что прячут под скальпелем, оказалось главным секретом притягательных глаз
Серые комнаты оживают сами: комнатные растения, которым не нужен солнечный подоконник
Взносы под контролем: кто займется долгами за капитальный ремонт
Европа попала в энергозависимость не только от США, но и Китая
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.