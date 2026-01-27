В Госдуме прокомментировали идею выплат алиментов государством

Создание алиментного фонда в России может стать дополнительной мерой поддержки семей с детьми, однако для ее реализации потребуется четкое понимание источников финансирования и порядка работы системы. Об этом рассказала Pravda.Ru депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ здание госдумы рф

Ранее лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил создать алиментный фонд, из которого государство будет выплачивать средства детям за счет бюджета, а затем взыскивать долги с неплательщиков с начисленными процентами.

По словам Бессараб, предложение о создании алиментного фонда заслуживает внимания, однако для его реализации потребуется детальное обсуждение. Она отметила, что аналогичные механизмы действуют в некоторых странах Европы и действительно помогают обеспечивать выплаты, если один из родителей уклоняется от своих обязательств.

"В отдельных странах Европы алиментные фонды действительно работают и помогают семьям, когда один из родителей уклоняется от выплат. Найти должника бывает сложно, особенно если он меняет место работы или скрывает доходы, и в итоге дети не получают положенной поддержки. Поэтому сама идея заслуживает внимания, но прежде необходимо определить, как подобная система сможет действовать в российских реалиях и за счет каких инструментов обеспечивать эффективность", — пояснила депутат.

Бессараб подчеркнула, что в России уже достигнут прогресс в вопросе взыскания алиментов благодаря комплексу санкций и повышению прозрачности информации о неплательщиках. По ее словам, значительный эффект дало введение ограничений и возможность работодателей проверять данные о задолженностях.

"Такие меры, как запрет выезда за границу, конфискация автомобиля и ограничение права управления транспортом, дают ощутимый результат. Подобное ограничение не допускается только если машина используется для работы, в остальных случаях ограничение становится эффективным инструментом воздействия. Включение неплательщиков в открытые реестры, доступные каждому россиянину и работодателю, также играет важную роль. Сегодня кадровые службы проверяют наличие судебных исков, поэтому смена места работы больше не помогает уклониться от выплат. Ситуация постепенно меняется, и это можно считать положительной тенденцией", — заключила парламентарий.