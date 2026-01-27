Первый шаг в бездну: чем для россиян обернется легализация онлайн-казино

Легализация онлайн-казино в России может привести к резкому росту числа людей, страдающих игровой зависимостью, и усугубить уже существующую проблему лудомании. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель и телеведущий Михаил Хорс.

Ранее "Коммерсанту" стало известно, что министр финансов Антон Силуанов предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность легализации онлайн-казино в России.

По словам Хорса, легализация азартных игр неминуемо приведет к росту числа людей, страдающих игровой зависимостью. Он подчеркнул, что механизмы формирования лудомании схожи с наркотической и алкогольной зависимостью, поскольку азарт вызывает мощное привыкание и изменяет работу психики.

"Легализация азартных игр неизбежно приведет к увеличению числа лудоманов. Азартная игра — это по сути один из видов наркотиков, формирующий сильнейшее психологическое привыкание. Я занимаюсь вопросами зависимости и могу сказать, что игровая форма особенно тяжела для терапии. Если при алкоголизме ущерб очевиден, то при лудомании осознание проблемы часто отсутствует", — отметил психолог.

Он добавил, что игровая зависимость опасна тем, что долгое время не воспринимается ни самим человеком, ни его близкими как заболевание. Даже столкнувшись с серьезными потерями, люди продолжают считать происходящее просто неудачей.

"Многие игроки теряют миллионы и недвижимость, но не признают, что это проявление болезни. Родственники, вместо того чтобы остановить разрушительный процесс, нередко пытаются помочь деньгами, веря, что человек сможет отыграться. На деле это лишь усугубляет зависимость, поскольку игра воздействует на мозг так же, как наркотик, создавая иллюзию контроля", — подчеркнул Хорс.

Психолог считает, что снятие запрета на азартные игры значительно снизит порог вовлечения, особенно среди молодежи. Он пояснил, что доступность первого игрового опыта напрямую влияет на вероятность зависимости.

"Эпидемия лудомании уже существует, но сейчас ее масштабы сдерживаются ограничительными мерами. Если казино и онлайн-платформы будут легализованы, количество вовлеченных людей резко возрастет. Чем проще человеку сделать первую ставку, тем выше риск привыкания. Любая зависимость начинается с легкодоступного опыта, который кажется безобидным, но со временем превращается в форму психологического рабства", — подчеркнул специалист.

Хорс отметил, что лудомания развивается по тем же биохимическим и эмоциональным механизмам, что и другие формы зависимости. Со временем человек перестает получать удовольствие без источника азарта, а в его отсутствие испытывает тревогу и болезненное внутреннее напряжение.

"Самое важное — не начинать играть вообще. Даже разовая ставка может стать отправной точкой зависимости, а остановиться потом бывает крайне трудно. Это своего рода русская рулетка — никто не знает, кто окажется уязвим, а кто нет. Поэтому единственная эффективная мера профилактики — полное избегание первого опыта", — заключил психолог.