Взносы под контролем: кто займется долгами за капитальный ремонт

Передача банкам полномочий по взысканию долгов за капитальный ремонт не повысит эффективность системы и лишь переложит обязанности региональных операторов на другие структуры. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала директор АНП "Национальный Жилищный Конгресс" Татьяна Вепрецкая.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу, согласно которой банки, платежные агенты и управляющие компании смогут взыскивать задолженности и пени с владельцев квартир за взносы на капитальный ремонт, если это предусмотрено региональным законом. Им также планируется предоставить право начислять взносы и направлять документы для оплаты.

По словам Вепрецкой, передача банкам подобных функций не приведет к улучшению работы системы взыскания, а лишь переложит существующие проблемы региональных операторов на другие организации. Она отметила, что процесс взыскания долгов в большинстве регионов и без того остается затруднительным: операторы не всегда эффективно справляются со своими обязанностями, а необходимость оплачивать судебные издержки и госпошлину делает эту работу экономически невыгодной.

"Задолженность по капитальному ремонту в России плохо взыскивается. Работа со стороны операторов нередко выполняется формально и часто упирается в расходы на госпошлину и судебные процедуры. Но и передача этих функций банкам вряд ли улучшит ситуацию, ведь им придется тратить собственные средства на подобную деятельность", — пояснила специалист.

Она подчеркнула, что управляющие компании также не заинтересованы во взыскании долгов, так как это потребует дополнительных расходов, которые не предусмотрены их финансовыми планами.

"Если управляющая компания не является владельцем спецсчета и у нее не заложены в плате расходы на судебную работу, подобные меры могут рассматриваться как нецелевое использование средств, даже если это формально закрепят законом субъекта. Кроме того, собственники вряд ли поддержат идею, ведь они уже платят в фонд капитального ремонта, который и должен выполнять эту функцию", — отметила эксперт.

Вепрецкая добавила, что отказ от уплаты взносов на капитальный ремонт может повлечь за собой серьезные последствия — взыскание задолженности за три года и начисление значительных пеней, размер которых напрямую зависит от ключевой ставки Центрального банка.