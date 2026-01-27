Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Первый шаг в бездну: чем для россиян обернется легализация онлайн-казино
Металл второго плана стал главным: серебро переписало исторический потолок рынка
Зима лечит усталость шоколадом: тяга к сладкому может выдавать кое-что тревожное
Британский банк поплатился за санкции: формальная ошибка стоила сотен тысяч фунтов
Вырастут даже на камнях: 15 красивых цветов для бедной почвы и сада без лишних хлопот
Цены без тормозов: элитная недвижимость Екатеринбурга разогналась до предела рынка
Прошлое перестали прощать: в России путь иностранцев к паспорту упрётся в одну строку
Новый передел вторички: подержанные авто уходят без дилерских наценок с выгодой 40%
Красная ручка выходит за поля дневника: плохое поведение в школе получит новый ответ

Взносы под контролем: кто займется долгами за капитальный ремонт

Общество

Передача банкам полномочий по взысканию долгов за капитальный ремонт не повысит эффективность системы и лишь переложит обязанности региональных операторов на другие структуры. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала директор АНП "Национальный Жилищный Конгресс" Татьяна Вепрецкая.

Капремонт
Фото: mos.ru by Максим Денисов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Капремонт

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу, согласно которой банки, платежные агенты и управляющие компании смогут взыскивать задолженности и пени с владельцев квартир за взносы на капитальный ремонт, если это предусмотрено региональным законом. Им также планируется предоставить право начислять взносы и направлять документы для оплаты.

По словам Вепрецкой, передача банкам подобных функций не приведет к улучшению работы системы взыскания, а лишь переложит существующие проблемы региональных операторов на другие организации. Она отметила, что процесс взыскания долгов в большинстве регионов и без того остается затруднительным: операторы не всегда эффективно справляются со своими обязанностями, а необходимость оплачивать судебные издержки и госпошлину делает эту работу экономически невыгодной.

"Задолженность по капитальному ремонту в России плохо взыскивается. Работа со стороны операторов нередко выполняется формально и часто упирается в расходы на госпошлину и судебные процедуры. Но и передача этих функций банкам вряд ли улучшит ситуацию, ведь им придется тратить собственные средства на подобную деятельность", — пояснила специалист.

Она подчеркнула, что управляющие компании также не заинтересованы во взыскании долгов, так как это потребует дополнительных расходов, которые не предусмотрены их финансовыми планами.

"Если управляющая компания не является владельцем спецсчета и у нее не заложены в плате расходы на судебную работу, подобные меры могут рассматриваться как нецелевое использование средств, даже если это формально закрепят законом субъекта. Кроме того, собственники вряд ли поддержат идею, ведь они уже платят в фонд капитального ремонта, который и должен выполнять эту функцию", — отметила эксперт.

Вепрецкая добавила, что отказ от уплаты взносов на капитальный ремонт может повлечь за собой серьезные последствия — взыскание задолженности за три года и начисление значительных пеней, размер которых напрямую зависит от ключевой ставки Центрального банка.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Еда и рецепты
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Красиво, компактно и без вечной обрезки: кустарники для небольших участков
Садоводство, цветоводство
Красиво, компактно и без вечной обрезки: кустарники для небольших участков
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Садоводство, цветоводство
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Популярное
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков

Хрустящие чебуреки с сочной начинкой можно приготовить дома всего за 30 минут. Рассказываем, как добиться идеального теста и насыщенного вкуса без ошибок.

Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Серебряная грива вместо клумбы: злак, который связывает весь цветник воедино
Почему в СССР так и не полюбили дизельные легковушки: причина оказалась не в технике Сергей Милешкин Из Армении с любовью: антироссийские поцелуи Пашиняна грозят ему катастрофой Михаил Дёмин Президент Радев подал в отставку, чтобы сдать Украину. Интрига нарастает Любовь Степушова
Красиво, компактно и без вечной обрезки: кустарники для небольших участков
Ветер ломает всё, а он стоит как скала: многолетник, который держит форму всё лето
Холодильник пахнет чистотой, а не луком: простой способ сохранить свежесть надолго
Холодильник пахнет чистотой, а не луком: простой способ сохранить свежесть надолго
Последние материалы
Первый шаг в бездну: чем для россиян обернется легализация онлайн-казино
То, что прячут под скальпелем, оказалось главным секретом притягательных глаз
Серые комнаты оживают сами: комнатные растения, которым не нужен солнечный подоконник
Взносы под контролем: кто займется долгами за капитальный ремонт
Европа попала в энергозависимость не только от США, но и Китая
Чёрные ногти больше не спорят с образом — они его спасают: главный бьюти-поворот года
Навоз таскать больше не придётся: зимний способ для лёгкой и плодородной земли
Интерьеры устали от спокойствия: в 2026 году цвет начинает диктовать характер дома
Соль, крем и ещё кое-что: странная формула заставляет ногти вести себя иначе
Эта тройка ошибок превращает огурцы в горькую дрянь — и проблема вовсе не в семенах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.