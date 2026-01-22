Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Несколько собственников, одна квартира: как не попасть в юридическую ловушку
Поющие струны души: в Цыганском театре Ромэн отметят юбилейный, сотый показ спектакля
24 января на сцене Театра в Хамовниках представят комедию нравов
Питомец не подходит к миске с водой: когда отсутствие жажды становится опасным
Скрытая причина потери уверенности: что на самом деле происходит с самооценкой
План Б для человечества: в вечной мерзлоте создали хранилище климатической истории
Школы снова хотят оценивать поведение — почему это может взорвать атмосферу в классах
Ресторанный рынок сжимается: почему россияне все реже выбирают столик
Оклад больше не главное: в школах готовят новую схему оплаты труда

Личная переписка стала достоянием публики: чем грозит публикация чужих сообщений

Общество

Публикация личной переписки сама по себе не считается нарушением, однако разглашение персональных данных, оскорблений или ложных обвинений может повлечь гражданскую и даже уголовную ответственность. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал адвокат, председатель московской коллегии адвокатов, директор компании "Князев и партнеры" Андрей Князев.

телеграм
Фото: flickr.com by Yuri Samoilov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
телеграм

Публикация переписки без согласия собеседника не всегда считается нарушением закона, однако важно учитывать, какие именно сведения в ней содержатся. Князев подчеркнул, что ответственность наступает не за сам факт публикации, а за распространение личной или порочащей информации. Если в переписке нет ничего оскорбительного или конфиденциального, наказания, как правило, не последует.

"Если в переписке нет оскорблений или иной незаконной информации, то ответственности не будет. Каждый публикует свои сообщения на свой страх и риск, но лучше изначально писать только то, что можно показать другим. А вот если в сообщениях раскрываются личные сведения — например, данные о банковских счетах, здоровье или иной информации личного характера, — это уже может повлечь юридические последствия", — пояснил адвокат.

Он объяснил, что если при публикации переписки были раскрыты личные данные или человек подвергся публичным оскорблениям, пострадавший может обратиться в суд с требованием компенсации морального вреда. Размер взыскания в таких случаях, как правило, зависит от характера нарушения и последствий для репутации.

"Если опубликованная переписка содержит личные сведения, клевету или оскорбления, можно подать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации — суд может назначить компенсацию до 100 тысяч рублей. А вот если в сообщениях присутствуют порнографические материалы, за это уже предусмотрена уголовная ответственность — вплоть до пяти лет лишения свободы", — заключил Князев.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Эти сорта жимолости пугают урожаем: ягоды длиной с палец вырастают без капризов
Садоводство, цветоводство
Эти сорта жимолости пугают урожаем: ягоды длиной с палец вырастают без капризов
Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Садоводство, цветоводство
Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Обриета зацветает одной из первых весной в каменистых садах
Садоводство, цветоводство
Обриета зацветает одной из первых весной в каменистых садах
Популярное
Посадите однажды — и забудьте на век: куст, который растёт 100 лет и цветёт гигантскими коронами

Пион древовидный способен десятилетиями украшать сад без пересадок и ухода: рассказываем, почему этот многолетник называют вечной ценностью участка.

Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Зимний жир не прилипнет: 4 простых правила, чтобы не стать колобком к весне
Куст, который преображает участок: цветёт щедро и плодоносит каждый год
Этот цветок затмевает розы, но ошибку не прощает: зачем эустому начинают сеять уже в январе
Казахстан меняет сруктуру власти, обеспечивая стране подводные камни Любовь Степушова Земли недостаточно: лунные телескопы откроют охоту на тени десятков черных дыр Александр Рощин Дизайнер Светлана Мирзоян создала образ РАФ-977 в 1950-х годах Сергей Милешкин
Петуния требует ухода как королева: эти цветы спокойно растут без танцев с лейкой
Помидоры созревают, когда у соседей ещё цветут: сорта, которые дают мясистый урожай первыми
Семена, из-за которых грядки вспыхнут огнём: оранжевые перцы 2026 года поражают формами и урожайностью
Семена, из-за которых грядки вспыхнут огнём: оранжевые перцы 2026 года поражают формами и урожайностью
Последние материалы
Несколько собственников, одна квартира: как не попасть в юридическую ловушку
Поющие струны души: в Цыганском театре Ромэн отметят юбилейный, сотый показ спектакля
24 января на сцене Театра в Хамовниках представят комедию нравов
Газон под снегом живёт по другим законам: эти ошибки покроют лужайку проплешинами
Личная переписка стала достоянием публики: чем грозит публикация чужих сообщений
Красота без жертв не бывает: привычки, за которые волосы расплачиваются годами
18 пальцев с кровью: у этой саламандры есть секрет, которого нет у других амфибий
Германия оказалась на грани фатальной зависимости от поставок газа из США
Спину тянут, а она болит сильнее: что на самом деле происходит с мышцами
Питомец не подходит к миске с водой: когда отсутствие жажды становится опасным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.