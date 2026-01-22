Личная переписка стала достоянием публики: чем грозит публикация чужих сообщений

Публикация личной переписки сама по себе не считается нарушением, однако разглашение персональных данных, оскорблений или ложных обвинений может повлечь гражданскую и даже уголовную ответственность. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал адвокат, председатель московской коллегии адвокатов, директор компании "Князев и партнеры" Андрей Князев.

Фото: flickr.com by Yuri Samoilov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ телеграм

Публикация переписки без согласия собеседника не всегда считается нарушением закона, однако важно учитывать, какие именно сведения в ней содержатся. Князев подчеркнул, что ответственность наступает не за сам факт публикации, а за распространение личной или порочащей информации. Если в переписке нет ничего оскорбительного или конфиденциального, наказания, как правило, не последует.

"Если в переписке нет оскорблений или иной незаконной информации, то ответственности не будет. Каждый публикует свои сообщения на свой страх и риск, но лучше изначально писать только то, что можно показать другим. А вот если в сообщениях раскрываются личные сведения — например, данные о банковских счетах, здоровье или иной информации личного характера, — это уже может повлечь юридические последствия", — пояснил адвокат.

Он объяснил, что если при публикации переписки были раскрыты личные данные или человек подвергся публичным оскорблениям, пострадавший может обратиться в суд с требованием компенсации морального вреда. Размер взыскания в таких случаях, как правило, зависит от характера нарушения и последствий для репутации.

"Если опубликованная переписка содержит личные сведения, клевету или оскорбления, можно подать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации — суд может назначить компенсацию до 100 тысяч рублей. А вот если в сообщениях присутствуют порнографические материалы, за это уже предусмотрена уголовная ответственность — вплоть до пяти лет лишения свободы", — заключил Князев.