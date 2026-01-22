Школы снова хотят оценивать поведение — почему это может взорвать атмосферу в классах

Возврат оценок за поведение в школах может привести к росту конфликтов при отсутствии четких правил и критериев, считает Сергей Комков, доктор педагогических наук, профессор, сопредседатель движения "Образование для всех". О рисках и возможных последствиях инициативы эксперт рассказал в эфире Pravda.Ru.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ школа

Комков отметил, что сама идея оценивать поведение учеников связана с большим количеством педагогических и психологических нюансов. По его словам, без выстроенной системы и понятных механизмов такое решение способно обострить отношения внутри школьной среды и усилить напряжение между всеми участниками процесса.

"Выставить отметку за поведение ученику — это очень-очень непростая проблема. Например, ученик что-то ляпнул нехорошее в сторону учителя, а учитель ему на это ответил что-то такое тоже не очень хорошее. И в связи с этим возникает очень серьезная напряженная обстановка в целом и в классе, потом и в школе. Этообязательно приведет к конфликту", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что возвращение подобных оценок возможно только при наличии четко прописанных норм, а также развитых механизмов ученического и педагогического самоуправления. В противном случае, считает Комков, инструмент воспитания рискует превратиться в способ давления и источник новых противоречий.

Полная запись разговора с Сергеем Комковым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.