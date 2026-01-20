Скрытая ловушка на вашем заборе: как камера на участке может стать причиной иска

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Неправильно направленная камера видеонаблюдения на частном участке может стать причиной обвинений во вмешательстве в личную жизнь и привести к судебным разбирательствам. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ведущий эксперт по ЖКХ Виктор Федорук.

Камера видеонаблюдения
Фото: unsplash.com by Harits Fathifaldi is licensed under Free to use under the Unsplash License
Камера видеонаблюдения

Ранее РИА Новости со ссылкой на решение московского суда сообщило, что съемка камерой видеонаблюдения, установленной на частном участке, может нарушать неприкосновенность частной жизни соседей.

Федорук пояснил, что установка камеры на участке требует аккуратного подхода: важно правильно определить угол обзора, чтобы избежать споров с соседями. Запись должна охватывать только территорию владельца, а любые кадры с соседнего участка могут стать основанием для претензий и даже судебного разбирательства.

"Камеру нужно размещать так, чтобы она фиксировала только ваш участок. В объектив не должны попадать калитка, дверь или территория соседа. Если устройство направлено выше забора и захватывает соседний двор, это уже вторжение в частную жизнь и возможный повод для судебных претензий", — сказал эксперт.

Он добавил, что камеры со звуком можно использовать без ограничений, если запись ведется в пределах личного владения. Такие устройства помогают отслеживать ситуацию на участке, фиксировать движение у ворот и обеспечивать безопасность имущества.

"Если видеокамера установлена правильно и направлена на ваш забор или калитку, вы действуете в рамках закона. Даже при наличии звуковой записи нарушением это не считается. Но если устройство фиксирует, что происходит за пределами вашего участка, это уже другое дело — вы вмешиваетесь в чужое пространство", — подчеркнул Федорук.

Эксперт напомнил, что без доказательств факта незаконной съемки выиграть суд практически невозможно. Более того, если владелец камеры докажет, что не нарушал границы, инициатор спора рискует не только проиграть дело, но и оплатить судебные издержки оппонента.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
