Цена непонимания: что теряют россияне из-за языкового барьера в интернет-шопинге

Более половины россиян (56%) совершают покупки только на отечественных маркетплейсах. Об этом говорится в исследовании онлайн-школы Skyeng, посвященном поведению пользователей при заказах товаров в интернете. С результатами исследования ознакомилась Pravda.Ru.

Фото: freepik.com by creativeart is licensed under Free More info маркетплейс

Как показал опрос, треть покупателей (35%) обращаются к зарубежным площадкам, если не находят нужный товар в России. Еще 9% регулярно заказывают товары за границей и лишь изредка пользуются внутренними платформами. При этом россияне чаще выбирают зарубежные сайты не из-за цены, а из-за большего ассортимента и уникальных позиций, которых нет на отечественных маркетплейсах.

При этом языковой барьер остается одной из главных проблем при международных покупках. Каждый четвертый участник исследования (26%) хотя бы раз получал не тот товар, который хотел, — из-за непонимания описания или характеристик. Среди них 5% сталкивались с этим неоднократно, а 21% — всего один-два раза.

Даже те, кому удавалось избежать ошибок, признаются, что порой переживают из-за возможных неточностей: 11% покупателей перечитывают описание несколько раз или проверяют его через переводчики. Большинство же (63%) уверенно совершают заказы и не испытывают подобных трудностей.

"Современные международные маркетплейсы дают доступ к тысячам товаров, но именно языковой барьер остается причиной самых частых ошибок и недоразумений при заказах. Автоматический перевод помогает, но не всегда передает нюансы: размеры, технические характеристики, особенности комплектации — это тонкости, в которых машинный перевод нередко ошибается. Хорошее знание английского позволяет экономить время, деньги и нервы и буквально спасает от ситуации, когда вместо умной колонки приезжает чехол для нее, а вместо набора для хобби — миниатюрная игрушка", — отмечает академический директор Skyeng Анастасия Екушевская.