Оценки за поведение в школах: как они на самом деле скажутся на отношении к учебе

Оценки за поведение могут стать эффективным инструментом воспитания, но лишь при наличии реальных последствий для нарушителей. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин.

Ранее замминистра просвещения России Ольга Колударова в интервью РБК сообщила, что оценки за поведение в школах будут использоваться для системы поощрения учащихся, оказания поддержки нуждающимся в сопровождении, а также при проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, входящими в группу риска.

По словам Деревягина, сама по себе идея возвращения оценок за поведение правильная, однако без реальных мер воздействия она не будет работать. Эксперт считает, что такие отметки должны иметь четкие социальные последствия, иначе учащиеся не будут воспринимать их всерьез.

"Оценки за поведение — это правильный инструмент формирования сознательного отношения у обучающихся к образовательному процессу. Но если они останутся просто формальностью, за которой ничего не последует, то смысла в их введении не будет. Без четких последствий ученики вряд ли станут воспринимать такую систему всерьез и со временем утратят к ней уважение", — пояснил он.

Он напомнил, что в советское время отметки за поведение имели реальные последствия и могли отражаться на дальнейшем статусе ученика, включая постановку на учет в правоохранительных органах. Сейчас же, подчеркнул Деревягин, предлагаемые меры носят сугубо формальный характер и не затрагивают системные проблемы школьной дисциплины.

"Психологическая работа и поощрения сами по себе не решат проблему, если отсутствует элемент ответственности. Сегодня нередки случаи, когда подростки позволяют себе агрессию по отношению к педагогам, оставаясь безнаказанными, а ответственность, наоборот, возлагается на учителя. Такая практика подрывает авторитет школы и делает любую воспитательную систему бессмысленной. Для части учеников действительно важна психологическая помощь, но для других необходимы дисциплинарные меры", — сказал Деревягин.

Аналитик подчеркнул, что внедрение оценок за поведение может иметь смысл лишь при комплексном подходе, где предусмотрены и меры поддержки, и меры воздействия. По его словам, без четкой правовой базы и ответственности за нарушение школьных норм инициатива останется формальностью, а педагогам по-прежнему будет сложно удерживать дисциплину и воспитывать уважение к учебному процессу.