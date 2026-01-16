Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жители домов тоже ответственны в случае схода снега — эксперт по ЖКХ Гордеев
Индексация зарплат по уровню инфляции ударит по рынку труда — экономист Сальников
Эмоциональную устойчивость можно натренировать — психолог Бенетт
Частый прием жаропонижающих перегружает организм — врач Беляева
Летом проще оценить состояние автомобиля при покупке — автоэксперт Попов
Живая новогодняя ёлка в квартире повышает риск плесени через 2 недели
Цены на стоматологию в Ростове выросли на 10–15% — директор клиники Дмитриева
Жевательная резинка низкого качества вредит слизистой — эндокринолог Гончарова
Возврат смертной казни в России невозможен — правозащитница Меркачева

Минимальный долг — максимальные полномочия: как 3000 рублей дают приставам право на изъятие

Долг в 3 тыс. рублей может запустить исполнительное производство — юрист Семеновский
Общество

Задолженность свыше 3000 рублей формально уже позволяет судебным приставам начинать процедуру взыскания имущества, но на практике этот механизм используется крайне редко. О правовой логике таких норм в эфире Pravda.Ru рассказал юрист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский.

Женщина получает квитанцию
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина получает квитанцию

Эксперт пояснил, что установленный законом минимальный порог носит скорее охранительный и дисциплинирующий характер, чем служит реальным инструментом массовых конфискаций. По его словам, законодатель сознательно заложил жесткую конструкцию, однако сама система ориентируется на целесообразность и соразмерность взысканий.

"229 Федеральный Закон говорит о том, что долг свыше 3000 рублей — это уже основание для того, чтобы имущество должника было изъято, собственно, для того, чтобы началась процедура по взысканию имущества. По общему правилу оно начинается от 3000 рублей. Это минимальный барьер", — пояснил Семеновский.

Он отметил, что судебные приставы, как правило, ориентируются на суммы, которые реально влияют на ход исполнительного производства, а не на формальное наличие минимального долга. При этом сам закон такую возможность допускает, что и создает правовой парадокс.

"Судебный пристав имеет право приступать к совершению исполнительских действий, в том числе по поиску этого имущества, по обращению взыскания на это имущество. Пристав имеет право забрать все, что не запрещено. Есть гражданско процессуальный кодекс и там отдельная статья 446, которая называется имуществом, на которое не может быть обращено взыскание", — подчеркнул юрист.

По словам эксперта, иммунитетом обладают в том числе жилые помещения, если они являются единственным жильем должника. Он добавил, что случаи применения подобных мер при минимальных долгах существуют, но остаются скорее исключением, а сама норма работает как стимул не допускать даже небольших задолженностей.

Полная запись разговора с Игорем Семеновским будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
Наука и техника
Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
Забор из искусственной травы служит до 10 лет без ухода
Недвижимость
Забор из искусственной травы служит до 10 лет без ухода
На Большом Никобарском острове обнаружен новый вид змей
Наука и техника
На Большом Никобарском острове обнаружен новый вид змей
Популярное
Мусорное пятно в Тихом океане: пластик стал домом для существ, которых не должно быть в открытом море

В середине Тихого океана огромный мусорный остров перестаёт быть пустым: пластик стал домом для живых существ, что меняет понимание экосистемы.

Пластик в Тихом океане стал домом для 46 видов животных — The Times of India
В озере Байкал обнаружили новый тип грязевых вулканов на дне — Sciencepost
Байкал снова преподнёс сюрприз: то, что обнаружили на дне озера, не ожидали увидеть вовсе
Гибрид-чемпион для лентяев: не требует пасынкования, не боится жары и кормит гроздьями весь сезон
Гренландия — новый Крым? Что захват острова США означает для России
Тимошенко взбунтовалась, назвав режим Зеленского фашистским в суде Любовь Степушова Физики воспроизвели вибронную связь в ионной ловушке — университет Райса Александр Рощин АЗЛК создал прототип автомобиля нового поколения, актуального и сегодня, ещё в 1980-х Сергей Милешкин
Срываешь — и текут соки: эти томаты слаще фруктов, опытные дачники засаживают ими каждую грядку
Грязь, вода, суррогатное топливо — им всё нипочём: двигатели СССР, которые могли буквально всё
Красиво на фото, ужасно в жизни: какие шторы выглядят дорого, а какие — сразу выдают экономию
Красиво на фото, ужасно в жизни: какие шторы выглядят дорого, а какие — сразу выдают экономию
Последние материалы
Влага в салоне становится причиной замерзания лобового стекла изнутри — Actualno
Дневной свет влияет на уровень сахара в крови
Эмоциональную устойчивость можно натренировать — психолог Бенетт
Недосып, стресс и малоподвижность ускоряют старение внешности — keramka
Ледяную воду добавляют в тесто для хруста чебуреков
Физики воспроизвели вибронную связь в ионной ловушке — университет Райса
Частый прием жаропонижающих перегружает организм — врач Беляева
Летом проще оценить состояние автомобиля при покупке — автоэксперт Попов
Картофель сохраняет сочность котлет при запекании
Куртка комбат снова войдёт в весенние коллекции дизайнеров в 2026 году — iGlanc
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.