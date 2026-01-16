Минимальный долг — максимальные полномочия: как 3000 рублей дают приставам право на изъятие

Долг в 3 тыс. рублей может запустить исполнительное производство — юрист Семеновский

Задолженность свыше 3000 рублей формально уже позволяет судебным приставам начинать процедуру взыскания имущества, но на практике этот механизм используется крайне редко. О правовой логике таких норм в эфире Pravda.Ru рассказал юрист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский.

Женщина получает квитанцию

Эксперт пояснил, что установленный законом минимальный порог носит скорее охранительный и дисциплинирующий характер, чем служит реальным инструментом массовых конфискаций. По его словам, законодатель сознательно заложил жесткую конструкцию, однако сама система ориентируется на целесообразность и соразмерность взысканий.

"229 Федеральный Закон говорит о том, что долг свыше 3000 рублей — это уже основание для того, чтобы имущество должника было изъято, собственно, для того, чтобы началась процедура по взысканию имущества. По общему правилу оно начинается от 3000 рублей. Это минимальный барьер", — пояснил Семеновский.

Он отметил, что судебные приставы, как правило, ориентируются на суммы, которые реально влияют на ход исполнительного производства, а не на формальное наличие минимального долга. При этом сам закон такую возможность допускает, что и создает правовой парадокс.

"Судебный пристав имеет право приступать к совершению исполнительских действий, в том числе по поиску этого имущества, по обращению взыскания на это имущество. Пристав имеет право забрать все, что не запрещено. Есть гражданско процессуальный кодекс и там отдельная статья 446, которая называется имуществом, на которое не может быть обращено взыскание", — подчеркнул юрист.

По словам эксперта, иммунитетом обладают в том числе жилые помещения, если они являются единственным жильем должника. Он добавил, что случаи применения подобных мер при минимальных долгах существуют, но остаются скорее исключением, а сама норма работает как стимул не допускать даже небольших задолженностей.

