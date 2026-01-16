Сход снега с крыш заканчивается трагедиями: виновных ищут не там, где нужно

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Ответственность за смертельные инциденты из-за схода снега лежит не на властях и не на погоде, а на тех, кто владеет и содержит здания, отметил заместитель председателя комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ, член экспертного совета при комитете ГД по строительству и ЖКХ Дмитрий Гордеев. О причинах трагедий он рассказал в эфире Pravda.Ru.

снег на крыше
Фото: t.me/kgh_moscow by Пресс-служба Городского хозяйства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
снег на крыше

Гордеев пояснил, что в подобных ситуациях ключевым остается вопрос конкретной ответственности за содержание зданий. По его словам, собственники часто пытаются переложить вину на управляющие организации или государство, при этом экономя на необходимых работах и контроле за состоянием домов.

"Здесь самый главный вопрос — это именно кого наказать? Управляющие организации, товарищества, собственники жилья: они отвечают за содержание зданий. Это не муниципальная ответственность, не региональная ответственность, не федеральная ответственность. Здесь те, кто содержит здание. Собственники несут бремя содержания имущества, чтобы оно было в надлежащем состоянии, и они должны контролировать", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что халатное отношение к заказу и контролю работ по содержанию домов приводит к повторению трагических сценариев. По мнению специалиста, пока собственники не сталкиваются с жесткими последствиями, проблема продолжает игнорироваться.

"Вот такая вот халатность тех, кто заказывает. Пока кого-то не придавят, все хорошо", — добавил Гордеев.

Полная запись разговора с Дмитрием Гордеевым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
