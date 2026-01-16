Горячие дебаты и холодный расчет: возможен ли возврат смертной казни в России

Возврат смертной казни в России невозможен — правозащитница Меркачева

Инициативы о возобновлении смертной казни в России не имеют шансов на реализацию, поскольку представители и судебной, и исполнительной власти уже высказались против этого шага. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

Ранее председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович заявил в интервью изданию "Абзац", что намерен предложить вернуть смертную казнь в качестве наказания за коррупцию в особо крупном размере. По словам политика, соответствующая инициатива в ближайшее время будет направлена на рассмотрение Совета Федерации.

Меркачева подчеркнула, что подобные предложения не имеют юридических оснований и носят исключительно пиар-характер. По ее словам, позиция государства по этому вопросу была выражена однозначно — и председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным, и президентом России Владимиром Путиным, которые исключили возможность возвращения смертной казни.

"Я думаю, что это нереально реализовать. Это скорее пиар-кампания определенных политиков, которые время от времени поднимают эту тему. И председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, и президент Владимир Путин четко заявили, что возвращение смертной казни невозможно. После таких высказываний обсуждать этот вопрос просто бессмысленно. Представители обеих ветвей власти — и судебной, и исполнительной — уже поставили в этом вопросе точку", — отметила она.

Меркачева добавила, что продолжение дискуссий о смертной казни после четких заявлений главы государства и Конституционного суда выглядит бессмысленным. Она добавила, что подобные инициативы не имеют никаких перспектив и существуют лишь для поддержания шума вокруг давно решенного вопроса.