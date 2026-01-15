Голосовые сообщения признали доказательством: что насторожило юристов

Признание голосовых сообщений доказательством оскорбления вызывает серьезные вопросы к доказательной базе и процедурам проверки, считает юрист, медиатор, член общественного совета Росздравнадзора правительства Москвы Юрий Капштык. О решении суда, признавшего голосовое сообщение цифровым доказательством, эксперт рассказал в эфире Pravda.Ru.
Капштык отметил, что сама логика вынесенного решения выглядит спорно, поскольку суды фактически опираются на цифровые следы без выстроенного механизма их проверки. По его словам, в таких делах остаются открытыми вопросы авторства, подлинности записи и контекста общения, особенно если речь идет о частной переписке.
"Я считаю, что оно неправильное, на мой взгляд, но это мое личное мнение. Это была частная приватная беседа. Как люди между собой общаются кроме этого сообщения, до и после, мы не знаем", — отметил эксперт.
Юрист подчеркнул, что без специальных процедур и экспертиз использование голосовых сообщений в качестве доказательств выглядит уязвимым. Он обратил внимание на технологический фактор и отставание законодательства от реальных возможностей цифровой среды.
"Доказательная база недостаточна. Должна проводиться фонетическая экспертиза, чтобы установить подлинность данного голоса. У нас сейчас очень много всевозможного рода нейросетей и искусственных программ, которые могут этот голос просто скопировать", — пояснил Капштык.
Полная запись разговора с Юрием Капштыком будет доступна на видеоканале Правда ТВ.
