Голосовые сообщения признали доказательством: что насторожило юристов

Признание голосовых сообщений доказательством оскорбления вызывает серьезные вопросы к доказательной базе и процедурам проверки, считает юрист, медиатор, член общественного совета Росздравнадзора правительства Москвы Юрий Капштык. О решении суда, признавшего голосовое сообщение цифровым доказательством, эксперт рассказал в эфире Pravda.Ru.

Фото: unsplash.com by BandLab is licensed under Free to use under the Unsplash License Голосовое сообщение

Капштык отметил, что сама логика вынесенного решения выглядит спорно, поскольку суды фактически опираются на цифровые следы без выстроенного механизма их проверки. По его словам, в таких делах остаются открытыми вопросы авторства, подлинности записи и контекста общения, особенно если речь идет о частной переписке.

"Я считаю, что оно неправильное, на мой взгляд, но это мое личное мнение. Это была частная приватная беседа. Как люди между собой общаются кроме этого сообщения, до и после, мы не знаем", — отметил эксперт.

Юрист подчеркнул, что без специальных процедур и экспертиз использование голосовых сообщений в качестве доказательств выглядит уязвимым. Он обратил внимание на технологический фактор и отставание законодательства от реальных возможностей цифровой среды.

"Доказательная база недостаточна. Должна проводиться фонетическая экспертиза, чтобы установить подлинность данного голоса. У нас сейчас очень много всевозможного рода нейросетей и искусственных программ, которые могут этот голос просто скопировать", — пояснил Капштык.

