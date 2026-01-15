Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Паника из-за роста цен опаснее инфляции — экономист Кикевич
Безопасно слушать музыку в наушниках можно не более часа в день — врач Зайцев
Эмоции напрямую влияют на работу желудка и кишечника — терапевт Лушникова
В рабочих чатах нельзя писать ночью и дробить сообщения — эксперт Богачева
Конъюнктивит может быть заразным и требует лечения — офтальмолог Левина
Уход за кожей нужно менять в зависимости от сезона — косметолог Миронова
Новые изменения ПДД имеют исключительно формальный характер — автоэксперт Покровский
Маркировка питомцев упростит ветеринарный учет — ветеринар Шеляков
Российская ПВО эффективно перехватывает ракеты Нептун — эксперт Клупов

Голосовые сообщения признали доказательством: что насторожило юристов

Признание судом голосового сообщения доказательством вызывает вопросы — юрист Капштык
Общество

Признание голосовых сообщений доказательством оскорбления вызывает серьезные вопросы к доказательной базе и процедурам проверки, считает юрист, медиатор, член общественного совета Росздравнадзора правительства Москвы Юрий Капштык. О решении суда, признавшего голосовое сообщение цифровым доказательством, эксперт рассказал в эфире Pravda.Ru.

Голосовое сообщение
Фото: unsplash.com by BandLab is licensed under Free to use under the Unsplash License
Голосовое сообщение

Капштык отметил, что сама логика вынесенного решения выглядит спорно, поскольку суды фактически опираются на цифровые следы без выстроенного механизма их проверки. По его словам, в таких делах остаются открытыми вопросы авторства, подлинности записи и контекста общения, особенно если речь идет о частной переписке.

"Я считаю, что оно неправильное, на мой взгляд, но это мое личное мнение. Это была частная приватная беседа. Как люди между собой общаются кроме этого сообщения, до и после, мы не знаем", — отметил эксперт.

Юрист подчеркнул, что без специальных процедур и экспертиз использование голосовых сообщений в качестве доказательств выглядит уязвимым. Он обратил внимание на технологический фактор и отставание законодательства от реальных возможностей цифровой среды.

"Доказательная база недостаточна. Должна проводиться фонетическая экспертиза, чтобы установить подлинность данного голоса. У нас сейчас очень много всевозможного рода нейросетей и искусственных программ, которые могут этот голос просто скопировать", — пояснил Капштык.

Полная запись разговора с Юрием Капштыком будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Забор из искусственной травы служит до 10 лет без ухода
Недвижимость
Забор из искусственной травы служит до 10 лет без ухода
Капрозух занимал наземную нишу, конкурируя с динозаврами — CPG
Домашние животные
Капрозух занимал наземную нишу, конкурируя с динозаврами — CPG
Популярное
Урожай не помещается в ящики: томаты для теплицы, которые в 2026 году берут количеством

Лучшие сорта томатов для теплицы в 2026 году: урожайные гибриды, устойчивые новинки и проверенные фавориты для стабильного и вкусного урожая.

Гибриды томатов F1 дают более высокую урожайность в теплицах
Сорт томата "Санька" дает урожай до 8 кг с одного куста
Сорт за копейки обошёл элитные гибриды: урожай рекордный даже у тех, кто редко приезжает на дачу
Жизнь нельзя было спасти: после 46 000 лет заморозки в Сибири ожило существо старше всей цивилизации
Мусорное пятно в Тихом океане: пластик стал домом для существ, которых не должно быть в открытом море
Шерстистых носорогов погубил климат — Genome Biology and Evolution Александр Рощин Сначала посмотрите на себя: Кремль пересмотрел приоритеты в поддержке союзников Любовь Степушова Стеклоочиститель для автомобиля изобрела женщина Сергей Милешкин
Этот зимний маникюр выглядит так, будто ногти подсветили изнутри — новый тренд из Азии
Украинцы расплачиваются за русофобию и амбиции тотальным блэкаутом. Россия начала воевать серьёзно
Дыра размером с две страны вскрывала антарктические льды: разгадка пришла из глубины
Дыра размером с две страны вскрывала антарктические льды: разгадка пришла из глубины
Последние материалы
Пальмы и папоротники плохо приживаются в квартире — флорист Лиза Элдред Штайнкопф
Паника из-за роста цен опаснее инфляции — экономист Кикевич
Безопасно слушать музыку в наушниках можно не более часа в день — врач Зайцев
Признание судом голосового сообщения доказательством вызывает вопросы — юрист Капштык
В Финляндии предложили открыть границу с Россией, чтобы помочь экономике
Эмоции напрямую влияют на работу желудка и кишечника — терапевт Лушникова
Геологи выявили 14 эпизодов таяния льда Западной Антарктиды — данные Earth
Слишком светлый консилер усиливает видимость высыпаний на коже — iGlanc
Заливка воды в бачок стеклоомывателя приводит к замерзанию системы зимой
В рабочих чатах нельзя писать ночью и дробить сообщения — эксперт Богачева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.