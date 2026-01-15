Рабочие чаты легко портят репутацию: эти ошибки в переписке делают вас раздражающим коллегой

Даже в мессенджерах действуют правила делового общения — важно писать лаконично, уважать личное время коллег и не перегружать чат лишними сообщениями. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала эксперт по деловому протоколу и этикету Екатерина Богачева.

Эксперт объяснила, что одна из наиболее частых ошибок в рабочих чатах — отправка множества коротких сообщений вместо одного структурированного. По ее словам, деловую переписку следует оформлять так, чтобы собеседник сразу понимал суть обращения и не тратил время на чтение разрозненных фраз.

"Большое количество отдельных сообщений выглядит неуважительно. Лучше написать одно полное сообщение с приветствием и сразу изложить суть. Не стоит писать капслоком — это воспринимается как крик. Если нужно обратиться к конкретному человеку, стоит сделать это лично, чтобы не отвлекать остальных участников переписки", — отметила эксперт.

Она добавила, что в рабочих чатах важно соблюдать деловой формат общения и учитывать личное время коллег. По словам Богачевой, мессенджеры — это часть рабочего пространства, поэтому писать стоит только по делу и желательно в пределах рабочего дня. Эксперт подчеркнула, что пересылка нерабочего контента и излишне частые сообщения создают ощущение неуважения и мешают рабочему процессу.

"В чате не стоит писать поздно ночью, если нет форс-мажора, и тем более отправлять картинки или видео, не связанные с работой. Если нужно передать тяжелые файлы, лучше воспользоваться электронной почтой. Голосовые сообщения часто вызывают раздражение и могут быть неудобны для прослушивания. Если вопрос требует обсуждения, проще позвонить и решить его напрямую", — подчеркнула Богачева.

Богачева также отметила, что порядок в рабочих чатах во многом зависит от четко установленных правил. По ее словам, модераторы или руководители должны заранее определить основные принципы общения — когда можно писать, в каком формате направлять запросы и как обозначать срочные вопросы. Такие договоренности позволяют избежать хаоса в переписке, снизить нагрузку на сотрудников и сделать коммуникацию более удобной и профессиональной.