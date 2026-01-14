Одолжили деньги, а их не вернули? Этот документ поможет добиться возврата средств через суд

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Расписка о передаче денег приравнивается к договору займа и служит основанием для взыскания долга через суд. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала доктор юридических наук, профессор, заслуженный адвокат России Людмила Айвар.

спор аренда квартиры
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
спор аренда квартиры

Она отметила, что расписка является полноценным доказательством передачи денежных средств и может использоваться в суде при невозврате долга. Документ должен быть написан самим заемщиком, содержать точную сумму и данные сторон. При этом желательно, чтобы при передаче денег присутствовали свидетели, которые смогут подтвердить факт займа.

"Расписка в судах Российской Федерации признается и приравнивается к договору займа. Если должник не возвращает деньги, по расписке можно взыскать долг в судебном порядке. Документ должен быть составлен заемщиком, а наличие свидетелей при передаче денег делает его еще более весомым доказательством. Такая расписка передается заимодавцу и обеспечивает его юридическую защиту", — пояснила адвокат.

Она добавила, что возвращать расписку после погашения долга не следует, так как недобросовестный заемщик может использовать ее для обмана. Известны случаи, когда должник, получив расписку обратно, заявлял об "ошибочном переводе" средств и пытался оспорить сам факт займа.

"Когда долг возвращен, расписку лучше не передавать обратно, чтобы ею не воспользовались повторно. Бывает, что заемщик после возврата средств пишет заявление, будто деньги были переведены по ошибке, и таким образом пытается оспорить долг. Поэтому сохранять документ у заимодавца — это дополнительная мера безопасности", — подчеркнула Айвар.

Адвокат добавила, что заверять расписку у нотариуса необязательно — она и без этого имеет юридическую силу. Нотариальное оформление требуется только тогда, когда стороны решают заключить официальный договор займа. В остальных случаях именно расписка подтверждает факт передачи денег и становится главным доказательством при рассмотрении спора в суде.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
