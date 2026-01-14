Гибель новорожденных в Новокузнецке всколыхнула страну: картина может быть сложнее

Выводы о причине массовой гибели младенцев в Новокузнецке преждевременны — неонатолог

Делать вывод о провале системы здравоохранения на фоне массовой гибели новорожденных в роддоме Новокузнецка некорректно до завершения всех экспертиз, считает кандидат медицинских наук, врач-педиатр, неонатолог Рабият Зайниддинова. В эфире Pravda.Ru она прокомментировала трагедию в Новокузнецке и общественную реакцию на нее.

Фото: www.freepik.com by rawpixel.com is licensed under Free More info Капельница

Зайниддинова обратила внимание на то, что громкие формулировки и радикальные оценки в подобных ситуациях зачастую звучат преждевременно. По ее словам, даже шокирующие цифры сами по себе не могут служить основанием для выводов о системных провалах без результатов следственных и экспертных проверок.

"Я бы совершенно точно не использовала такое понятие, как "провал здравоохранения". Мне представляется разумным дождаться окончания всех следственных мероприятии. Я думаю, что имело место трагическое совпадение", — отметила специалист.

При этом эксперт подчеркнула, что высокая нагрузка на роддом, а также особенности состояния новорожденных могут существенно повышать риски тяжелых исходов, особенно если речь идет о недоношенных детях и сложных патологиях.

"Девять практически одномоментно — это действительно очень много. Если количество появившихся на свет малышей тоже было таким впечатляющим, то мог быть высокий процент детей, родившихся раньше срока, с тяжелой патологией. Каждый ребенок, родившийся раньше срока, каждый малыш с тяжелой сочетанной недостаточностью патологии — это ребенок в зоне риска вплоть до летального исхода", — пояснила Зайниддинова.

Полная запись разговора с Рабият Зайниддиновой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.