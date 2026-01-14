Тест сдан, навыков нет: в каких профессиях кандидаты скрывают некомпетентность за ИИ

В IT-сфере участились случаи жульничества с помощью ИИ — HR-эксперт Мурадян

Использование искусственного интеллекта при прохождении тестов на работу становится все более распространенной практикой среди соискателей, особенно в IT и digital-сфере. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил HR-эксперт, руководитель Международного кадрового агентства AMAЛКО Гарри Мурадян.

Фото: личный архив Гарри Мурадяна Гарри Мурадян

Ранее РБК со ссылкой на российских кадровиков сообщило, что кандидаты начали массово применять искусственный интеллект для сдачи тестов при устройстве на работу.

По словам Мурадяна, наибольшее количество случаев использования ИИ фиксируется в IT-сфере — среди разработчиков, тестировщиков и аналитиков. Эксперт отметил, что кандидаты нередко сдают тесты по кодингу с помощью нейросетей, хотя не обладают необходимыми профессиональными знаниями.

"Больше всего жульничества — в IT. Это разработчики, тестировщики, специалисты по техническим заданиям. Все чаще на собеседование выходят люди, которые блестяще выполняют тесты, но не имеют базовых навыков. Аналогичная ситуация наблюдается в аналитике, маркетинге и проектной работе — там нейросети тоже активно используются при прохождении тестов", — пояснил эксперт.

Он добавил, что опытные HR-специалисты довольно быстро определяют, когда кандидат прибегает к помощи искусственного интеллекта. По словам Мурадяна, такие соискатели часто выдают себя неестественно выверенными ответами и отсутствием гибкости в общении.

"Если человек идеально сдает тест, а на очном собеседовании не может объяснить свои решения — это верный сигнал. У таких кандидатов слишком выхолощенные, одинаковые формулировки, без живого изложения. Иногда рекрутеры просто вводят те же вопросы в нейросеть и сравнивают ответы. И сходство оказывается очевидным", — подчеркнул Мурадян.