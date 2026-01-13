Классные руководители без учебной нагрузки: на чем споткнется новая школьная реформа

В школах не хватает педагогов для новой системы наставников — профессор Комков

Предложение освободить классных руководителей от преподавательской нагрузки потребует серьезных финансовых вложений и увеличения числа педагогов. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал доктор педагогических наук, профессор, академик Международной академии наук педагогического образования, пресс-секретарь ВОО "Трудовая Доблесть России" Сергей Комков.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ школьный учитель

Ранее РИА Новости сообщили, что вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) выступил с инициативой преобразовать должность классного руководителя, предложив закрепить за педагогами статус наставников и освободить их от предметной нагрузки.

По словам Комкова, предложение освободить классных руководителей от преподавательской нагрузки потребует комплексного подхода и значительных ресурсов. Он отметил, что в нынешних условиях реализовать такую инициативу будет непросто из-за дефицита кадров и ограниченных бюджетных возможностей.

"Сегодня в России наблюдается нехватка педагогов — почти 400 тысяч человек. Если классных руководителей полностью освободить от преподавания, потребуется дополнительно большое количество специалистов. Откуда их взять в текущей ситуации — вопрос крайне сложный. Это потребует серьезной подготовки и продуманной кадровой политики", — отметил Комков.

Он подчеркнул, что помимо кадрового дефицита, потребуется и дополнительное финансирование, поскольку классные руководители без учебной нагрузки должны получать достойную заработную плату.

"Если педагог занимается только классным руководством, без преподавания, ему нужно платить полную ставку. Такая работа требует отдельного финансирования, ведь это фактически новая должность со своими обязанностями. Для этого необходимо заранее предусмотреть соответствующие средства в бюджете", — пояснил Комков.

Он напомнил, что в 2026 году увеличение бюджетных расходов на образование запланировано лишь незначительное, а в 2027 году, напротив, ожидается их сокращение. В таких условиях реализовать инициативу без пересмотра финансирования будет невозможно.