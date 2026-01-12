В Госдуме объяснили, к чему приведет индексация зарплат не ниже уровня инфляции

Фиксированная индексация усилит разрыв в зарплатах россиян — депутат Бессараб

Закрепление ежегодной индексации зарплат в размере не ниже инфляции дублирует уже действующие нормы трудового законодательства и может создать новые сложности для работодателей. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее РИА Новости со ссылкой на главу Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова сообщили, что в парламент внесут законопроект, предусматривающий обязательную ежегодную индексацию зарплат не ниже уровня официальной инфляции за предыдущий год.

Бессараб отметила, что действующее трудовое законодательство уже предусматривает обязанность работодателей проводить индексацию заработной платы. По словам депутата, закрепление этой нормы в новом законопроекте выглядит избыточным, поскольку подобная обязанность уже закреплена в правовом поле.

"В трудовом законодательстве уже содержится обязанность, а не право работодателя на обязательную индексацию заработной платы. Поэтому, на мой взгляд, сегодня такая инициатива является избыточной. Другое дело, что мы не можем установить конкретные условия индексации — это вопрос, который решается индивидуально в каждой организации", — подчеркнула парламентарий.

Она также указала, что единый процент индексации может привести к росту неравенства в доходах и создать дополнительную нагрузку для бизнеса. По словам Бессараб, механическое повышение всех зарплат на одинаковую величину усилит дисбаланс между разными категориями работников и увеличит финансовые издержки предприятий.

"Если установить обязательное повышение заработной платы не менее чем на 7,6%, разрыв между высокими и низкими доходами лишь возрастет. Высокооплачиваемые сотрудники будут получать еще больше, тогда как рост доходов у работников с низкой оплатой труда будет ограничен возможностями работодателя", — пояснила депутат.

Она отметила, что повышение зарплат в фиксированном размере приведет и к росту себестоимости продукции, так как увеличится налогооблагаемая база и, соответственно, общая налоговая нагрузка на работодателей.