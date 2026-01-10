Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мошенники атакуют Госуслуги, прикрываясь капремонтом: как преступники похищают аккаунты россиян

Мошенники похищают аккаунты на Госуслугах под видом капремонта — Angara Security
Общество

В период зимних праздников, когда внимание людей рассеяно, а реакция служб поддержки может быть замедленной, мошенники запускают новые, изощрённые схемы. Их новая мишень — учётные записи граждан на портале "Госуслуги", а прикрытием служит актуальная тема капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом РИА Новости сообщили эксперты компании Angara Security, специализирующейся на кибербезопасности.

Мужчина после звонка мошенников
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина после звонка мошенников

Схема обмана под видом госпрограммы

Злоумышленники тщательно используют в своих интересах недавние изменения в жилищном законодательстве. Новые нормы обязывают управляющие компании активнее взаимодействовать с жильцами через цифровые сервисы, чем и пользуются аферисты. Они создают в мессенджере Telegram фальшивые чаты, которые выдают за официальные группы, созданные региональными администрациями или муниципалитетами.

В этих сообществах граждан убеждают в срочной необходимости проверить свои личные данные. Под предлогом включения их дома в программу капитального ремонта на 2026 год пользователей просят подтвердить участие и сформировать списки. Для большей убедительности в чате может вестись имитация активного обсуждения, где другие "жильцы" якобы уже отправили свои коды. Эта искусственно созданная социальная динамика оказывает значительное психологическое давление.

Механика кражи цифровой идентичности

Кульминацией атаки становится запрос на "ключ оцифровки" для подтверждения действий через официального бота "Госуслуг". На самом деле под этой формулировкой скрывается одноразовый код доступа к учётной записи, который пользователь получает через СМС. Передав этот код в чат, человек добровольно отдаёт мошенникам ключи от своего профиля на государственном портале.

После получения кода злоумышленники мгновенно перехватывают контроль над аккаунтом, блокируя тем самым доступ законному владельцу. Эксперты отмечают, что такие чаты часто создаются под конкретную жертву, а все остальные участники, кроме самого афериста, являются ботами. Преступники делают расчёт на праздничный период, когда восстановление доступа через службу поддержки может занять драгоценное время, которого у них будет достаточно для совершения противоправных действий.

Как распознать подделку и защитить данные

Специалисты по кибербезопасности напоминают несколько простых, но критически важных правил. Во-первых, официальные представители государственных органов власти никогда не используют мессенджеры для создания чатов по таким вопросам, как капремонт или проверка данных. Всё официальное взаимодействие происходит через сам портал "Госуслуги" или утверждённые законом каналы.

Во-вторых, стоит обращать внимание на качество коммуникации. В сообщениях мошенников часто встречаются устаревшие официальные формулировки, стилистические и орфографические ошибки, что нехарактерно для настоящих госорганов. Главный принцип безопасности — никогда и ни при каких условиях не передавать полученные в СМС коды подтверждения третьим лицам, даже если собеседник представляется сотрудником администрации или техподдержки.

Масштаб угрозы и превентивные меры

Данная схема представляет особую опасность из-за того, что взломанный аккаунт на "Госуслугах" открывает доступ к огромному массиву персональной информации и может быть использован для получения кредитов, изменения юридически значимых данных или мошенничества от имени владельца. Восстановление контроля над профилем и устранение последствий может занять много времени и сил.

Пользователям рекомендуется включить в настройках профиля на портале все доступные дополнительные средства защиты, такие как привязка к конкретному устройству или использование усиленной двухфакторной аутентификации. При получении любого подозрительного сообщения, ссылающегося на госуслуги, лучше самостоятельно, не переходя по ссылкам, зайти на официальный сайт и проверить информацию в личном кабинете или связаться со своей управляющей компанией по телефону.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
