75% россиян ставят на год странную цель на 2026 год: она не про деньги и карьеру, но делает счастливее

75 процентов респондентов включили путешествия в главные планы на 2026 год
Несмотря на то что до старта следующего года ещё несколько месяцев, более половины россиян уже активно строят планы на 2026-й. При этом путешествия уверенно возглавляют список их приоритетов, что показали результаты исследования, проведённого сервисом "Авиаселс".

Для многих поездки перестали быть просто отдыхом, превратившись в неотъемлемую часть образа жизни.

Структура современных новогодних амбиций

Согласно опросу, 57% респондентов уже начали формулировать свои желания и цели на 2026 год. Абсолютным лидером среди планов стали путешествия: три четверти тех, кто строит планы, включили поездки в свой список. Однако география устремлений не ограничивается отпуском. В открытых ответах люди раскрывали более широкий контекст, связывая мечты о новых местах с карьерным ростом, изучением языков или запуском собственного дела.

Помимо туризма, в топ-3 наиболее популярных сфер для планирования вошли забота о себе (56%), финансовые цели (54%) и личное развитие (53%). Почти каждый третий опрошенный отметил также важность семейных и личных отношений. Этот комплексный подход демонстрирует, что современное целеполагание становится более сбалансированным, охватывая все ключевые аспекты жизни от здоровья до профессиональной реализации, сообщает Газета.Ru.

Влияние успехов прошлого года на новые планы

Формирование целей на будущее во многом опирается на позитивный опыт недавнего прошлого. Среди пользователей, загадывавших путешествия на 2025 год, у 60% они сбылись полностью, а ещё у 22% — частично. Это высокий показатель, который, вероятно, и подпитывает желание снова отправиться в путь. В комментариях респонденты делились своими победами: кто-то посетил шесть новых стран вместо запланированных двух, а кто-то осуществил давнюю мечту, увидев Санкт-Петербург.

Аналогичный оптимизм наблюдается и в других сферах. Карьерные, финансовые и личные цели полностью достигли 51% опрошенных, а ещё 38% приблизились к их реализации. Успешный опыт выполнения прошлогодних планов служит мощной мотивацией и создаёт уверенность в том, что новые амбиции также осуществимы. Это формирует здоровую цикличность планирования, где достижения подталкивают к постановке следующих задач.

Личные победы как фундамент для будущего

Аналитики сервиса особо выделили самые трогательные и вдохновляющие истории из открытых ответов. Респонденты делились не только масштабными достижениями, но и глубоко личными, эмоциональными событиями. В списке поводов для гордости за 2025 год фигурировали рождение детей, воссоединение с семьёй, защита диссертаций, покупка первого жилья или автомобиля, а также кардинальные перемены в жизни вроде переезда в другой город или смены профессии.

"Получила высшую категорию в работе, позволяющую больше путешествовать", — одно из таких признаний, которое ярко иллюстрирует взаимосвязь между различными сферами планирования.

Эти истории показывают, что истинная мотивация часто лежит в области самореализации, заботы о близких и обретения внутренней гармонии. Именно эти, казалось бы, нематериальные ценности и становятся главным драйвером для формулирования конкретных, измеримых целей на год грядущий.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
