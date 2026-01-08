Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Норфолке нашли почти целую боевую трубу карникс — директор Марк Хинман
Георадар показал крупную подземную структуру возле пирамид Гизы — Sciencepost
Испанский журналист считает, что у Карседо в "Спартаке" всё получится
Глава швейцарских «Зеленых» потребовала объявить Трампа персоной нон грата
Квартира за 11 млн рублей стала самой дорогой покупкой на Wildberries
EWF выступила против дискриминации спортсменов по политическим признакам
Профсоюзы обвиняют McDonald's в домогательствах к подросткам-работникам
Сбербанк заявил о снижении мошеннических хищений у клиентов — Кузнецов
Минпромторг продвигает "российскую полку" в рознице

Зачем шеф просит инструкции к вашей работе: безобидный запрос, который кричит об угрозе увольнения

Исключение из важных встреч может быть предвестником сокращения — финансист Дмитрий
Общество

Первый месяц года может принести не только новые планы, но и скрытые угрозы для карьеры, особенно в условиях экономической адаптации. Бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский отметил, что в 2026 году сокращения могут стать острее из-за попыток компаний компенсировать возросшую налоговую нагрузку, включая повышение НДС и реформу УСН.

Увольнение
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Увольнение

Он выделил несколько ключевых признаков, сигнализирующих о том, что позиция сотрудника оказалась под угрозой.

Неявные сигналы и "тихая изоляция"

Первым и самым неочевидным маркером эксперт называет так называемую "тихую изоляцию". Это проявляется в том, что сотрудника перестают приглашать на важные совещания по стратегическому планированию, а в рабочей переписке его всё чаще ставят в копию, а не в поле прямого адресата. Руководство может неожиданно запросить детальные инструкции по текущим задачам под благовидным предлогом, например, для "систематизации базы знаний".

"Руководство может внезапно запросить детальные инструкции по вашим текущим задачам под предлогом "систематизации базы знаний" — часто это подготовка почвы для передачи ваших дел более дешевому специалисту или нейросети", — отметил Трепольский.

Такой шаг, по его мнению, часто является подготовкой к передаче обязанностей либо менее оплачиваемому специалисту, либо искусственному интеллекту. Это особенно актуально на фоне активного внедрения AI-инструментов, когда бизнес ищет способы оптимизировать издержки.

Аудит эффективности и изменение условий

Вторым тревожным сигналом Трепольский считает начало аудита эффективности отдела. Если в компанию часто приходят консультанты по автоматизации или HR-служба начинает активно собирать метрики по времени выполнения рутинных задач, это может указывать на подготовку к сокращениям. Под наибольшим риском оказываются сотрудники, чья работа легко поддаётся алгоритмизации: административный персонал, младшие IT-специалисты и работники служб поддержки, уточняет Газета.Ru.

Третьим признаком эксперт называет изменения в системе ключевых показателей эффективности (KPI) и структуре мотивации. Если в начале года перед сотрудником ставят заведомо невыполнимые планы или меняют схему премирования так, что его гарантированный доход заметно снижается, это может быть формой "мягкого выдавливания". Цель такого подхода — создать условия, при которых человек захочет уйти сам, избавив компанию от необходимости выплачивать выходное пособие.

Особое внимание стоит обратить на предложения перейти на удалённую работу с переоформлением договора на ГПХ или в статус самозанятого — это часто является первым шагом к разрыву традиционных трудовых отношений.

Заморозка развития и смена атмосферы

Ещё одним важным маркером Трепольский считает остановку инвестиций в обучение и развитие сотрудника. Если ранее компания охотно оплачивала курсы и конференции, а теперь заявки на обучение в новом году "замораживаются" или отклоняются без внятных объяснений, это говорит о том, что в работнике больше не видят долгосрочного актива. Бюджеты на развитие, как правило, урезают в первую очередь тем, с кем планируют расстаться в ближайшей перспективе.

Завершающим признаком эксперт называет изменение общей атмосферы в отношениях с руководством. Резкое прекращение неформального общения, сухие и лаконичные ответы в корпоративных чатах, а также полное отсутствие интереса к новым идеям сотрудника — всё это часть психологической подготовки к сложному разговору об увольнении.

Специалист рекомендует не игнорировать совокупность этих факторов и советует тем, кто их заметил, заранее обновить резюме и начать мониторинг вакансий, пока конкуренция на рынке труда не усилилась за счёт других сокращённых профессионалов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Аэрофритюрницы всё чаще заменяют микроволновки на домашних кухнях
Недвижимость
Аэрофритюрницы всё чаще заменяют микроволновки на домашних кухнях
Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной 22 декабря 2032 года — Popsci
Наука и техника
Астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной 22 декабря 2032 года — Popsci
Австралийская акула достигала 8 метров и веса более 3 тонн — Communications Biology
Домашние животные
Австралийская акула достигала 8 метров и веса более 3 тонн — Communications Biology
Популярное
Проект-призрак Сталина: зачем страна построила магистраль, уходящую в никуда

Забытая магистраль за Полярным кругом скрывает причины, по которым грандиозный проект СССР мог изменить карту страны — но не успел.

Проект Трансполярной магистрали соединял Воркуту и Норильск
Раздвижные двери в гардеробной экономят до 30% площади
Ни шкафов, ни бардака: два метра хрущёвки вдруг становятся гардеробной, как в журнале интерьеров
Бюджетный, но роскошный: шоколадный крем, который выглядит как из витрины французской кондитерской
Венесуэла готовит тройной удар по США, чтобы отомстить за Мадуро
Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов Венесуэла определила стратегию борьбы за право распоряжаться своей нефтью Любовь Степушова В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Забудьте про 10 000 шагов: после 70 лет молодость продлевают не они, а одна хитрость в образе жизни
Нефтяной передел: гигантские активы ЛУКОЙЛа уйдут компаниям Chevron и Quantum Energy Partners
Идеальная длительность планки найдена: вот золотой стандарт для реального укрепления кора
Идеальная длительность планки найдена: вот золотой стандарт для реального укрепления кора
Последние материалы
Георадар показал крупную подземную структуру возле пирамид Гизы — Sciencepost
Сливочный суп с фрикадельками не требует мясного бульона
Трещина в зоне дворников запрещает эксплуатацию авто
Петунию не высаживают в грунт до окончания заморозков
Пудели и чихуахуа сохраняют активность после 15 лет жизни — ouest-france
Испанский журналист считает, что у Карседо в "Спартаке" всё получится
Глава швейцарских «Зеленых» потребовала объявить Трампа персоной нон грата
Квартира за 11 млн рублей стала самой дорогой покупкой на Wildberries
Уксус и туалетная бумага эффективно удаляют известковый налёт в ванной
Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.