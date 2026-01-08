Зачем шеф просит инструкции к вашей работе: безобидный запрос, который кричит об угрозе увольнения

Исключение из важных встреч может быть предвестником сокращения — финансист Дмитрий

Первый месяц года может принести не только новые планы, но и скрытые угрозы для карьеры, особенно в условиях экономической адаптации. Бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский отметил, что в 2026 году сокращения могут стать острее из-за попыток компаний компенсировать возросшую налоговую нагрузку, включая повышение НДС и реформу УСН.

Он выделил несколько ключевых признаков, сигнализирующих о том, что позиция сотрудника оказалась под угрозой.

Неявные сигналы и "тихая изоляция"

Первым и самым неочевидным маркером эксперт называет так называемую "тихую изоляцию". Это проявляется в том, что сотрудника перестают приглашать на важные совещания по стратегическому планированию, а в рабочей переписке его всё чаще ставят в копию, а не в поле прямого адресата. Руководство может неожиданно запросить детальные инструкции по текущим задачам под благовидным предлогом, например, для "систематизации базы знаний".

"Руководство может внезапно запросить детальные инструкции по вашим текущим задачам под предлогом "систематизации базы знаний" — часто это подготовка почвы для передачи ваших дел более дешевому специалисту или нейросети", — отметил Трепольский.

Такой шаг, по его мнению, часто является подготовкой к передаче обязанностей либо менее оплачиваемому специалисту, либо искусственному интеллекту. Это особенно актуально на фоне активного внедрения AI-инструментов, когда бизнес ищет способы оптимизировать издержки.

Аудит эффективности и изменение условий

Вторым тревожным сигналом Трепольский считает начало аудита эффективности отдела. Если в компанию часто приходят консультанты по автоматизации или HR-служба начинает активно собирать метрики по времени выполнения рутинных задач, это может указывать на подготовку к сокращениям. Под наибольшим риском оказываются сотрудники, чья работа легко поддаётся алгоритмизации: административный персонал, младшие IT-специалисты и работники служб поддержки, уточняет Газета.Ru.

Третьим признаком эксперт называет изменения в системе ключевых показателей эффективности (KPI) и структуре мотивации. Если в начале года перед сотрудником ставят заведомо невыполнимые планы или меняют схему премирования так, что его гарантированный доход заметно снижается, это может быть формой "мягкого выдавливания". Цель такого подхода — создать условия, при которых человек захочет уйти сам, избавив компанию от необходимости выплачивать выходное пособие.

Особое внимание стоит обратить на предложения перейти на удалённую работу с переоформлением договора на ГПХ или в статус самозанятого — это часто является первым шагом к разрыву традиционных трудовых отношений.

Заморозка развития и смена атмосферы

Ещё одним важным маркером Трепольский считает остановку инвестиций в обучение и развитие сотрудника. Если ранее компания охотно оплачивала курсы и конференции, а теперь заявки на обучение в новом году "замораживаются" или отклоняются без внятных объяснений, это говорит о том, что в работнике больше не видят долгосрочного актива. Бюджеты на развитие, как правило, урезают в первую очередь тем, с кем планируют расстаться в ближайшей перспективе.

Завершающим признаком эксперт называет изменение общей атмосферы в отношениях с руководством. Резкое прекращение неформального общения, сухие и лаконичные ответы в корпоративных чатах, а также полное отсутствие интереса к новым идеям сотрудника — всё это часть психологической подготовки к сложному разговору об увольнении.

Специалист рекомендует не игнорировать совокупность этих факторов и советует тем, кто их заметил, заранее обновить резюме и начать мониторинг вакансий, пока конкуренция на рынке труда не усилилась за счёт других сокращённых профессионалов.