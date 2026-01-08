Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новостройка в корзине: самая дорогая покупка года на Wildberries оказалась московской квартирой

Квартира за 11 млн рублей стала самой дорогой покупкой на Wildberries
Общество » Семья » Кошелек

Покупка недвижимости через маркетплейс перестала быть теоретической возможностью и стала реальностью, причём со значительной ценой.

Пункт Wildberries
Фото: Openverse by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пункт Wildberries

Как сообщили РИА Новости в компании, самым дорогим приобретением на Wildberries в 2025 году стала московская квартира за 11 миллионов рублей. Этот факт красноречиво демонстрирует, как цифровые платформы расширяют границы электронной коммерции, превращаясь из магазинов бытовых товаров в полноценные торговые агрегаторы для крупных жизненных сделок.

Лидер продаж: новостройки и автомобили

Секция "Новостройки", запущенная на Wildberries летом, почти сразу доказала свою востребованность, выдвинувшись в авангард премиум-сегмента. Квартира-лидер была приобретена в проекте группы "Самолёт", что указывает на доверие пользователей к приобретению столь серьёзного актива онлайн. Этот успех открывает путь для дальнейшего развития направления недвижимости на платформе, потенциально включая вторичный рынок и коммерческие объекты.

Вслед за недвижимостью в рейтинге самых крупных трат уверенно расположились автомобили. Покупатели выбирали через маркетплейс новые кроссоверы, причём модели китайского бренда Changan оказались среди фаворитов. Changan UNI-K в топовой комплектации Tech ушёл с виртуального "прилавка" за 4,3 млн рублей, а его "собрат" CS95 — за 4,25 млн рублей. Продажа машин через маркетплейс стала логичным этапом развития онлайн-ритейла, где покупатель может сравнить предложения и оформить покупку, не выходя из дома.

Разнообразие премиального ассортимента

Топ дорогих покупок года раскрывает широкий спектр интересов платёжеспособной аудитории Wildberries, выходящий далеко за рамки повседневных нужд. В список вошли не только транспортные средства, но и высокотехнологичное оборудование, и предметы роскоши. Например, квадроцикл для взрослых был продан за 1,2 млн рублей, а профессиональный 3D-сканер и серверный процессор Intel Xeon Platinum 8470Q OEM — почти за миллион рублей каждый.

Ассортимент дополняют товары для специфических увлечений и бизнеса: лодочный мотор за 750 тысяч рублей и колесный погрузчик с бортовым поворотом за 799 тысяч рублей. Не осталась без внимания и классика роскоши — норковая шуба, стоимость которой приблизилась к 800 тысячам рублей. Это доказывает, что маркетплейс стал универсальной площадкой, где пересекаются запросы на оборудование, инструменты, элитарные вещи и предметы для активного отдыха.

Инновации в логистике: сервис "Экспресс"

Параллельно с освоением рынка дорогостоящих товаров компания активно развивает сверхбыструю доставку для повседневных покупок. В декабре 2025 года РВБ (объединённая компания Wildberries & Russ) запустила в тестовом режиме платформу "Экспресс". Это отдельная витрина внутри основного приложения, где пользователи могут заказать товары с получением от одного до четырёх часов.

"При входе необходимо указать адрес доставки, на основе которого сформируется персонализированная витрина с доступными товарами и продавцами", — пояснили в компании.

Новый сервис ориентирован на товары срочного спроса: продукты питания, готовую еду, аптечные товары и живые цветы. Эта инициатива направлена на конкуренцию с сервисами мгновенной доставки и показывает стратегию Wildberries по охвату всех потребительских сценариев — от долгосрочного планирования покупки квартиры до сиюминутной необходимости в лекарствах.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
