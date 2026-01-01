Школа даёт второй шанс: не сдавших ГИА отправят учиться профессии бесплатно

В России вступили в силу изменения в законодательство, которые затрагивают девятиклассников, не сумевших пройти государственную итоговую аттестацию.

Новый порядок предлагает альтернативный образовательный маршрут для школьников, столкнувшихся с трудностями на экзаменах, и ориентирован на практическую подготовку и снижение риска образовательного "провала". Об этом сообщает ТАСС.

Кому доступно бесплатное профобучение

Согласно закону, право на бесплатное профессиональное обучение получают учащиеся 9-х классов, которые не прошли ГИА или получили неудовлетворительные результаты. Речь идёт как о рабочих профессиях, так и о должностях служащих. Конкретный перечень направлений будет формироваться на уровне регионов — с учётом потребностей местных рынков труда и кадрового дефицита.

Такой подход позволяет учитывать экономическую специфику субъектов и предлагать подросткам востребованные практические навыки. При этом обучение финансируется за счёт государства и не требует дополнительных расходов со стороны семей.

Совмещение учёбы и подготовки к пересдаче

Закон предусматривает, что в период профессионального обучения школьник сохраняет возможность продолжать освоение программы основного общего образования. Это означает, что учащиеся смогут параллельно получать практические компетенции и готовиться к повторной сдаче экзаменов.

После завершения школьной программы и успешного прохождения ГИА выпускник получает аттестат об основном общем образовании. Дополнительно ему выдается документ о квалификации — свидетельство о профессии рабочего или должности служащего, что расширяет варианты дальнейшего обучения или трудоустройства.

Статус новой формы обучения

В Минпросвещения подчёркивают, что речь не идёт о замене среднего профессионального образования. В ведомстве пояснили, что данная форма подготовки не приравнивается к СПО и не изменяет существующую систему колледжей и техникумов.

Новый механизм рассматривается как поддерживающая мера, позволяющая подросткам не выпадать из образовательного процесса и сохранить мотивацию к обучению, даже если первый экзаменационный опыт оказался неудачным.

Как принимался закон

Законопроект о бесплатном профессиональном обучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, был внесён в Государственную думу 16 июля 2025 года. Уже 22 сентября депутаты одобрили инициативу, после чего документ прошёл все необходимые процедуры и вступил в силу.

Таким образом, у школьников, не справившихся с ГИА, появился официальный и бесплатный путь к получению профессии без разрыва с общеобразовательной школой.