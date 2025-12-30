Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удаление отцветших цветов продлевает цветение растений — Actualno
Порции и количество блюд влияют на новогоднюю калорийность — Соломатина
Щепотка соли снижает горечь чёрного чая — чайные мастера
Удлинённое пальто и минималистичный крой делают зимний образ дороже — Marianne
В Мраморном море столкнулись два танкера — Report
Лиса утащила 20 гусей из уральской резиденции — директор Скороходова
Классическое вождение уступает место автопилоту — CAR & MOTOR
Рис и компот помогут мягко очистить организм — диетолог Белоусова
Лемонграсс и лайм усиливают свежесть кокосового маринада — кулинары

Зелёный чертёнок испортил Новый год? Родители Казани недовольны бесплатными новогодними подарками для детей

В Казани разгорелся скандал из-за новогодних сладостей для детей
Общество

Бесплатные новогодние подарки для детей в Казани в этом году неожиданно стали темой бурного обсуждения среди родителей. Часть семей заявила, что конфеты в наборе показались "пластилиновыми", а дизайн коробки вызвал недоумение. Больше всего вопросов — к персонажу на упаковке: зелёному существу на коньках с рожками, которого некоторые приняли за "чёртика". Об этом сообщает EADaily.

Атмосфера Нового Года
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Атмосфера Нового Года

Что именно не понравилось родителям

Обсуждение развернулось в одном из городских пабликов, где родители делились впечатлениями о качестве сладостей и оформлении упаковки. По их словам, вкус и консистенция конфет не совпали с ожиданиями от праздничного набора, а рисунок на коробке оказался "нечитаемым" — неясно, кто именно изображён и почему выбран такой образ.

В комментариях встречались резкие оценки.

"Мы выбросили на помойку эту коробку, сразу", "Лично мне было бы стыдно такие сладкие подарки дарить", "Да, такой же подарок. Вообще невкусные, тоже обратила на рисунок внимание", "Дарить несъедобные подарки — это как плюнуть в лицо", "Лучше не брать такие подарки. Даже на страшненькой упаковке что-то рогатое зелёное. Котел, чертик", — возмущаются родители.

При этом одна из участниц обсуждения коротко написала, что их семье всё понравилось.

Что говорят в системе образования

В городском управлении образования порталу 116. ru пояснили, что исполком Казани проводит новогодние культурно-развлекательные мероприятия для учеников 1-4 классов и воспитанников детских садов и каждому ребёнку вручают подарок. Такие сладкие наборы, по словам представителей ведомства, детям выдают ежегодно.

Почему "не зашло" может быть не только про вкус

Сладкие подарочные наборы — особая категория: дети чувствительны к текстуре, а взрослые — к составу и визуальному оформлению. На восприятие влияет и то, какие именно конфеты попались в коробке, и свежесть, и привычки семьи (кто-то любит мягкие ириски, а кто-то — только шоколад). Упаковка тоже играет роль: если персонаж кажется спорным или непонятным, подарок воспринимается менее празднично, даже если внутри всё стандартно.

Бесплатный набор от города и магазинный новогодний подарок

Бесплатные подарки от мэрии обычно рассчитаны на массовую раздачу и универсальный состав — без привязки к конкретным вкусам.

Магазинные наборы проще подобрать под возраст ребёнка, наличие аллергий и предпочтения семьи, но они требуют отдельного бюджета.

В идеале подарок от мэрии воспринимается как приятный бонус к празднику, а "точечный" набор родители выбирают дополнительно, если хотят конкретные бренды сладостей или особую упаковку.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Красота и стиль
Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Красота и стиль
Берет стал главным аксессуаром зимы 2025 года
Популярное
Стиль разворачивается на 180°: новые брюки вытесняют деним и смотрятся идеально с любой обувью

Шерстяные брюки стремительно вытесняют джинсы, предлагая элегантность и комфорт. В чём их неожиданное преимущество и почему стиль меняется именно сейчас?

Шерстяные брюки рекомендуется выбирать с содержанием шерсти от 70% — ELLE
Цветы манака да серра меняют цвет по мере созревания
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Под рисовыми полями Вьетнама нашли слоёный пирог истории: артефакты будто собирались тысячелетиями
Мясистые томаты ведрами: холодоустойчивый сорт даёт урожай, когда другие только выживают
Квантовый эксперимент стал предметом научного спора — New Scientist Игорь Буккер В ожиданиии мести: попытка удара по резиденции Путина признана неудавшимся терактом . Любовь Степушова Солнечные паруса получили управляемую боковую тягу — Университет Пенсильвании Александр Рощин
Небо становится тесным: начало 2026 года сведёт Землю с кометами на тревожно близкой дистанции
Грибок ногтей отступает не от мазей: простой домашний уход меняет ситуацию за 20 минут
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Куст, который списали со счетов: эта культура неожиданно даёт крупные ягоды и живёт десятилетиями
Последние материалы
Удлинённое пальто и минималистичный крой делают зимний образ дороже — Marianne
Упражнения на гибкость улучшает осанку при хронических нагрузках
Один день переедания не меняет вес кардинально — The Conversation
В Мраморном море столкнулись два танкера — Report
Неправильное подключение PEN-проводника влияет на показания счётчика
Лиса утащила 20 гусей из уральской резиденции — директор Скороходова
Грязная ваза ускоряет увядание срезанных цветов — Ciceksel
Классическое вождение уступает место автопилоту — CAR & MOTOR
Квантовый эксперимент стал предметом научного спора — New Scientist
Прямохождение человека связывают со снижением солнечной нагрузки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.