Зелёный чертёнок испортил Новый год? Родители Казани недовольны бесплатными новогодними подарками для детей

Бесплатные новогодние подарки для детей в Казани в этом году неожиданно стали темой бурного обсуждения среди родителей. Часть семей заявила, что конфеты в наборе показались "пластилиновыми", а дизайн коробки вызвал недоумение. Больше всего вопросов — к персонажу на упаковке: зелёному существу на коньках с рожками, которого некоторые приняли за "чёртика". Об этом сообщает EADaily.

Что именно не понравилось родителям

Обсуждение развернулось в одном из городских пабликов, где родители делились впечатлениями о качестве сладостей и оформлении упаковки. По их словам, вкус и консистенция конфет не совпали с ожиданиями от праздничного набора, а рисунок на коробке оказался "нечитаемым" — неясно, кто именно изображён и почему выбран такой образ.

В комментариях встречались резкие оценки.

"Мы выбросили на помойку эту коробку, сразу", "Лично мне было бы стыдно такие сладкие подарки дарить", "Да, такой же подарок. Вообще невкусные, тоже обратила на рисунок внимание", "Дарить несъедобные подарки — это как плюнуть в лицо", "Лучше не брать такие подарки. Даже на страшненькой упаковке что-то рогатое зелёное. Котел, чертик", — возмущаются родители.

При этом одна из участниц обсуждения коротко написала, что их семье всё понравилось.

Что говорят в системе образования

В городском управлении образования порталу 116. ru пояснили, что исполком Казани проводит новогодние культурно-развлекательные мероприятия для учеников 1-4 классов и воспитанников детских садов и каждому ребёнку вручают подарок. Такие сладкие наборы, по словам представителей ведомства, детям выдают ежегодно.

Почему "не зашло" может быть не только про вкус

Сладкие подарочные наборы — особая категория: дети чувствительны к текстуре, а взрослые — к составу и визуальному оформлению. На восприятие влияет и то, какие именно конфеты попались в коробке, и свежесть, и привычки семьи (кто-то любит мягкие ириски, а кто-то — только шоколад). Упаковка тоже играет роль: если персонаж кажется спорным или непонятным, подарок воспринимается менее празднично, даже если внутри всё стандартно.

Бесплатный набор от города и магазинный новогодний подарок

Бесплатные подарки от мэрии обычно рассчитаны на массовую раздачу и универсальный состав — без привязки к конкретным вкусам.

Магазинные наборы проще подобрать под возраст ребёнка, наличие аллергий и предпочтения семьи, но они требуют отдельного бюджета.

В идеале подарок от мэрии воспринимается как приятный бонус к празднику, а "точечный" набор родители выбирают дополнительно, если хотят конкретные бренды сладостей или особую упаковку.