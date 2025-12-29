Неловкая пауза и испорченный вечер: какие темы лучше не поднимать за праздничным столом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Общество

Выбор тем для застольных разговоров зависит от компании, однако существуют темы, которых лучше избегать в любом обществе. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала эксперт по этикету Татьяна Николаева.

Новогоднее застолье
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Новогоднее застолье

По словам эксперта, во время застолья важно учитывать состав компании и характер отношений между собравшимися. В кругу близких можно позволить себе больше откровенности, но даже там стоит избегать тем, способных вызвать неловкость или испортить атмосферу.

"Если застолье проходит в кругу семьи, можно говорить практически обо всем, кроме физиологических тем, например, про болезни — такие разговоры портят аппетит и настроение. А вот в компании малознакомых людей стоит быть особенно аккуратными: не стоит касаться личных вопросов и обсуждать то, что может задеть собеседника. Безопасные темы — погода, природа, культурная жизнь, но не скандальная хроника", — отметила Николаева.

Она отметила, что даже привычные и, на первый взгляд, безобидные темы способны вызвать раздражение или неловкость у участников застолья. Эксперт подчеркнула, что особенно стоит избегать разговоров о личном и спорном, если за столом собралась разная компания.

"Не стоит обсуждать здоровье, политику и спорт — даже такие темы могут привести к спорам. Разговоры о детях или домашних животных тоже не всегда уместны, если окружающим это неинтересно. Кроме того, не стоит задавать личные вопросы о планах на брак или рождение детей, поскольку такие темы часто ставят людей в неловкое положение и портят атмосферу за столом", — заключила Николаева.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
