Более 1000 африканцев заговорят на русском благодаря инициативе из Новосибирска

Центр народной дипломатии, который в декабре возглавил депутат Госдумы от Новосибирской области Дмитрий Савельев, подводит итоги деятельности в 2025 году: о Новосибирске заговорили в Африке, а количество сибирских студентов из Буркина-Фасо и Нигера за год увеличилось в 5 раз.

Фото: Пресс-служба Центра народной дипломатии is licensed under Public domain В Новосибирске развивают сотрудничество с Африкой в сфере образования

На 45-м заседании Совета глав субъектов Российской Федерации министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров подчеркнул, что МИД планирует поощрять интерес регионов к сотрудничеству с африканскими странами и будет "подключать посольства" к продвижению перспективных региональных проектов. Другими словами, международные инициативы регионов в Москве заметили, оценили и признали целесообразным поддержать. Безусловно, одной из таких инициатив можно считать проекты Центра народной дипломатии — международной общественной организации, попечителем которой является новосибирская группа компаний "Расцветай".

Центр народной дипломатии продвигает бренд Новосибирска в Африке с 2023 года: в первую очередь, речь идет об образовании и науке, включая сферу высоких технологий — ни одна африканская делегация, привезённая в Новосибирск, не обходится без посещения Академпарка. А делегации Центр народной дипломатии собирает весьма представительные. Это, к слову, на совещании, посвящённом подведению итогов Технопрома-2025 отметил губернатор Новосибирской области Андрей Александрович Травников.

ЦНД при поддержке администраций города и области, а также новосибирских вузов второй год подряд проводит на полях Технопрома российско-африканский форум, способствуя решению вопроса подготовки кадров для растущей экономики африканского континента. Каждый год в состав африканской делегации входят представители уровня глав министерств. И если в 2024 году в Новосибирск приехали гости из 5 стран Африки, то в уходящем году география расширилась уже до 7 стран.

Инициатором создания Центра народной дипломатии, а с декабря 2025 года и его генеральным директором является депутат Государственной Думы от Новосибирской области, глава межпарламенстких групп дружбы с несколькими африканскими странами Дмитрий Иванович Савельев. И сам ЦНД заходя в очередную африканскую страну, в первую очередь, выстраивает конструктивные отношения с посольствами и профильными министерствами.

В настоящее время по соглашению с Россотрудничеством открыты и работают Русские дома в 4 странах Африки — Буркина-Фасо, Нигере, Гвинее и Гане. На первый квартал 2026 года анонсировано открытие в Ливии (Бенгази), Мали, Намибии и Мозамбике: сотрудники Центра народной дипломатии уже проводят на этих площадках свои мероприятия, не дожидаясь официального открытия. Также в заявленных планах на 2026 год — старт работы по открытию Русских домов ЦНД в Нигерии, Сан-Томе и Принсипи, Сенегале, Мадагаскаре.

Следует особо отметить, что эти Русские дома становятся не только местом для знакомства африканцев с российской культурой и проводником к получению качественного образования в России. Они очень серьёзно воспринимаются обеими сторонами как полноценная площадка для развития российско-африканских отношений. Например, в Гане депутатом парламента предложено проводить заседания межпарламентской группы дружбы Гана-Россия на базе Русского дома в Аккре. А в офисе Русского дома в Бенгази по инициативе Чрезвычайного и Полномочного посла России Айдара Рашидовича Аганина планируется открытие консульского кабинета посольства России в Ливии.

Между тем, 2025-й год начался для Центра народной дипломатии с личного приглашения принять участие в инаугурации вновь избранного президента Ганы Джона Махамы. В течение года были организованы несколько делегаций российских вузов в страны Африки для установления прямых межвузовских контактов, а также несколько делегаций послов африканских стран в России — в Новосибирск и Крым.

Центр народной дипломатии также выступил организатором участия фильма новосибирской киностудии "Краски" в панафриканском фестивале FESPACO и соорганизатором концертов квинтета Новосибирской филармонии в Буркина-Фасо и Нигере. А на площадках Русских домов знакомство с российской культурой идёт в рабочем порядке: действуют киноклуб и лекторий, проводятся мероприятия, приуроченные к памятным датам и государственным праздникам.

И все же во многом эффективность Центра народной дипломатии в Африке обусловлена его образовательными проектами. Организация действует преимущественно в тех африканских странах, которые активно включились в борьбу за установление истинного суверенитета. Достижение идеологического и технологического суверенитета недостижимо без обеспечения социальной стабильности и продовольственной безопасности. И все это требует высококвалифицированных кадров для национальных экономик и образованных управленцев для госаппаратов. Исторически освобождение Африки, обретение ее странами независимости от колониалистов связывается с Советским Союзом. И у России в этом плане есть очевидное преимущество: российское образование ценится в Африке очень высоко. Однако Запад ведёт против России активную информационную войну, в том числе — и в Африке. И несмотря на скептический настрой африканцев по отношению ко всему, исходящему от бывших метрополий, в ситуации затрудненного доступа к реальной информации о современной России, многие абитуриенты выбирают поступление в европейские или американские вузы. На стороне Запада также играет языковой фактор: языки бывших "хозяев" имеют в большинстве африканских стран статус государственных. В некоторых странах европейские языки этот статус недавно утратили, однако преподавание в школах и университетах все ещё ведётся именно на них. Вернуть русский язык в школьную программу африканских стран (как это было при СССР) — амбициозная задача, к которой в 2025 году Центр народной дипломатии стал на шаг ближе. Курсы русского языка — визитная карточка всех Русских домов ЦНД, причём занятия ведутся в нескольких направлениях — для детей и потенциальных абитуриентов российских вузов, для начинающих и продолжающих. Отдельное направление — интенсивы для получивших квоты на обучение в России и целевых групп, а также языковые курсы для работающих взрослых, например, для сотрудников МИД Нигера, для высокопоставленных руководителей и для сотрудников канцелярии премьер-министра Ливии, для представителей Национального Переходного Совета Гвинеи. В 2026-м количество специализированных групп запланированно вырастет, так как сейчас согласуется новый набор, например, в Нигере анонсирован старт сразу нескольких — в Президентском кадетском корпусе, крупнейшем банке страны SONYBANK, Министерстве обороны и Министерстве энергетики.

Кроме того, курсы русского языка в 2025 году активно вводились в программу нескольких ведущих вузов в странах присутствия Центра народной дипломатии — преимущественно через межвузовские программы с российскими университетами-партнерами, благодаря активной работе Консорциума вузов России по развитию сотрудничества со странами Африки, руководит которым исполнительный директор ЦНД Наталия Рудольфовна Красовская.

На конец 2025 года в составе Консорциума значатся 32 российские образовательные организации, подписано 30 соглашений о прямом взаимодействии, но подбор партнёров продолжается: регулярно проводятся онлайн-встречи для знакомства российских и африканских вузов друг с другом. В текущем году Новосибирский государственный университет, Новосибирский государственный технический университет и Сибирский государственный университет инженерии и биотехнологий набрали слушателей на свои подготовительные факультеты в Буркина-Фасо, Нигере и Гвинее. Программы подфаков реализуются преимущественно на базе африканских вузов партнёров. Кроме того, Глазовский государственный инженерно-педагогический университет также начал свой курс русского языка на базе одного из университетов Буркина-Фасо.

На 2026-й год запланировано не только расширение программы подфаков на новые страны, где Русские дома ЦНД стартовали осенью 2025 года, но и запуск проектов международного инженерного класса и IT-класса — набор в школах Нигера и Ганы, а также Буркина-Фасо, соответственно, стартовал в декабре. В основе всех инициатив — обязательное изучение русского языка. Более того, в некоторых странах (например, в Гане и Намибии) в 2026 году курс русского будет введён в школьную и университетскую программу — пока как факультатив.

Если говорить языком цифр, то в 2025 году количество африканских обучающихся на различных курсах и программах под эгидой Центра народной дипломатии превысило 750. В январе стартуют образовательные программы вновь набранных групп — это еще около 300 студентов. Таким образом, плановое количество обучающихся в первом квартале 2026 года превысит 1000 человек.

Благодаря такой активной деятельности в 2025-м году в Россию (главным образом — в Сибирь) приехало в 5 раз больше студентов из Буркина-Фасо и Нигера, чем годом ранее. Это не только те студенты, которые получили квоты правительства России, но и победители предметных олимпиад российских вузов, прошедших при организационной поддержке сотрудников Русских домов ЦНД. Кроме того, из Нигера и Ганы в Новосибирск приехали две целевые группы студентов — обучение которых оплачивают их будущие работодатели из Африки.

Ещё одним направлением работы Центра народной дипломатии в 2025 году стала Абхазия. И здесь международной организации из Новосибирска также есть чем гордиться: в конце года в Сухуме, на базе Абхазского государственного университета была запущена программа продвижения инженерного образования НГТУ "ТехноНаставничество", в ней приняли участие уже более 500 абхазских студентов и школьников. А на 2026 год запланирован совместный образовательный проект Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А.Римского-Корсакова и Сухумского государственного музыкального училища им. А. Ч.Чичба, который призван ещё более укрепить культурно-образовательные связи двух стран.