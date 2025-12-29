Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Школы боятся интернета сильнее, чем проблем в классах: тревожный сдвиг последних лет

Психиатр Шуров: авторитет учителя в современных школах упал до критического уровня
Общество

Современная школа перестала защищать педагога и фактически лишила его авторитета, что напрямую отражается на атмосфере и поведении учеников, считает врач-психиатр, нарколог Василий Шуров. О причинах кризиса школьной системы и смене образовательной парадигмы специалист рассказал в эфире Pravda.Ru.

Школьный коридор
Фото: freepik by WangXiNa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Школьный коридор

По словам Шурова, за последние десятилетия в системе образования произошел радикальный сдвиг, при котором ответственность за происходящее в школе все чаще перекладывается на педагогов и государство. Эксперт отметил, что страх скандалов и публичных разбирательств формирует у школ модель поведения, при которой проще пожертвовать учителем, чем разбираться в причинах конфликта.

"Авторитет учителя ниже плинтуса. Школа боится любых утечек, скандалов в интернете, поэтому все замалчивают, прячут до последнего, либо наказывают учителя. Вот и парадигма "ученик всегда прав", — отметил Шуров.

Эксперт добавил, что прежняя система, при всех ее недостатках, предполагала доверие к педагогу и его воспитательной роли. Сегодня же образование все чаще воспринимается как услуга, а не как процесс формирования личности, что приводит к поиску виноватых.

"Раньше учитель всегда был прав, родители прислушивались к рекомендациям, а сейчас, когда это образовательные услуги, когда они личность не формируют, учитель всегда виноват. Очень соблазнительно свалить все на учителя, на государство, которое чего-то не додало", — подчеркнул специалист.

Полная запись разговора с Василием Шуровым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
