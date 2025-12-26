Сомнение под запретом: как эмиграция формирует замкнутый круг самоубеждения

Многие покинувшие Россию эмигранты застряли в 2022 году — психиатр Шуров

Эмиграция после 2022 года стала для многих россиян травматичным решением, которое сложно признать ошибкой и еще сложнее пересмотреть, отметил врач-психиатр и нарколог Василий Шуров. В эфире Pravda.Ru специалист объяснил, как формируется психологическое застревание у эмигрантов и почему они подпитывают его информационным пузырем.

Фото: https://unsplash.com by Eminent Luggage is licensed under Free Чемодан на колесиках в зале аэропорта (крупный план)

Шуров пояснил, что значительная часть уехавших оказалась психологически зафиксирована в моменте принятия решения об эмиграции. По его словам, вместо адаптации к новой реальности или попытки вернуться люди начинают выстраивать систему самоубеждения, в которой любое сомнение воспринимается как угроза собственной идентичности и сделанному выбору.

"Очень тяжело признать, что ты совершил ошибку на эмоциях. Все время надо подтверждать, что ты это не зря сделал. Каждый раздувает свой информационный пузырь, внутри которого живет. Ты совершаешь ошибку, вместо того, чтобы это признать и исправить, ты в этой ошибке упорствуешь", — отметил Шуров.

Эксперт подчеркнул, что внутри таких сообществ формируется постоянная взаимная поддержка, направленная не на поиск выхода из кризиса, а на подтверждение правильности прошлого решения. Это, по его словам, закрепляет состояние внутреннего конфликта и усиливает эмоциональное выгорание.

"Они это собирают для подтверждения того, что они сделали правильный выбор. С утра до вечера какую-то негативную новость гоняют. Хорошо друг друга поддерживают. Не хотят понять, хотят подтвердить правильность своего поступка", — добавил специалист.

