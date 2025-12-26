Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Благородных оленей начали разводить в Подмосковье — Минсельхозпрод МО
Алкоголь даёт около 7 ккал на грамм без питательной ценности — диетологи
Колготки с платьем в 2026 году сочетают с балетками и массивными ботинками — Vogue
Сенсорные экраны усиливают перегрузку внимания водителя — HowStuffWorks
Щенки и пожилые собаки замерзают за 15 минут прогулки — Белновости
Граждане вправе подать заявление об отсрочке или рассрочке исполнения решения суда
Цвет пищи на тарелке управляет количеством съеденного — диетолог Сюракшина
Голландская вспашка улучшила дренаж на тяжёлых почвах — Mein schöner Garten
Шаман поссорился с Екатериной Мизулиной во время финала КВН

Сомнение под запретом: как эмиграция формирует замкнутый круг самоубеждения

Многие покинувшие Россию эмигранты застряли в 2022 году — психиатр Шуров
Общество

Эмиграция после 2022 года стала для многих россиян травматичным решением, которое сложно признать ошибкой и еще сложнее пересмотреть, отметил врач-психиатр и нарколог Василий Шуров. В эфире Pravda.Ru специалист объяснил, как формируется психологическое застревание у эмигрантов и почему они подпитывают его информационным пузырем.

Чемодан на колесиках в зале аэропорта (крупный план)
Фото: https://unsplash.com by Eminent Luggage is licensed under Free
Чемодан на колесиках в зале аэропорта (крупный план)

Шуров пояснил, что значительная часть уехавших оказалась психологически зафиксирована в моменте принятия решения об эмиграции. По его словам, вместо адаптации к новой реальности или попытки вернуться люди начинают выстраивать систему самоубеждения, в которой любое сомнение воспринимается как угроза собственной идентичности и сделанному выбору.

"Очень тяжело признать, что ты совершил ошибку на эмоциях. Все время надо подтверждать, что ты это не зря сделал. Каждый раздувает свой информационный пузырь, внутри которого живет. Ты совершаешь ошибку, вместо того, чтобы это признать и исправить, ты в этой ошибке упорствуешь", — отметил Шуров.

Эксперт подчеркнул, что внутри таких сообществ формируется постоянная взаимная поддержка, направленная не на поиск выхода из кризиса, а на подтверждение правильности прошлого решения. Это, по его словам, закрепляет состояние внутреннего конфликта и усиливает эмоциональное выгорание.

"Они это собирают для подтверждения того, что они сделали правильный выбор. С утра до вечера какую-то негативную новость гоняют. Хорошо друг друга поддерживают. Не хотят понять, хотят подтвердить правильность своего поступка", — добавил специалист.

Полная запись разговора с Василием Шуровым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Замена майонеза йогуртом снижает калорийность салата
Еда и рецепты
Замена майонеза йогуртом снижает калорийность салата
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Наука и техника
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Качество отжиманий даёт больший эффект, чем число повторов
Новости спорта
Качество отжиманий даёт больший эффект, чем число повторов
Популярное
Прощание с Анатолием Лобоцким оказалось тревожным: внимание зала привлекли Алентова и Рутберг

Прощание с Анатолием Лобоцким прошло в Театре Маяковского и собрало коллег, друзей и зрителей, для которых артист стал символом эпохи.

Вере Алентовой стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Сидящий Бык стал символом сопротивления расширению США Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев Россия имеет одну из самых зелёных энергосистем — президент РФ Владимир Путин Сергей Ивaнов
Новогодний стол без тяжести: салат Неаполь раскрывает сочность баклажанов и свежих овощей
Ходим каждый день — и медленно разрушаем тело: походка, которая незаметно отнимает здоровье
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты
Последние материалы
Тёмные шторы блокируют свет и сжимают пространство
Луна связана с биоритмами и гормональными колебаниями
Многие покинувшие Россию эмигранты застряли в 2022 году — психиатр Шуров
Парниковый эффект под укрытием губит многолетники
Алкоголь даёт около 7 ккал на грамм без питательной ценности — диетологи
Паста из мыла и соды заменяет агрессивные средства — Revistaoeste
Сидящий Бык стал символом сопротивления расширению США
Сахар повышает вязкость крови и ускоряет износ сосудов — кардиолог Кореневич
Колготки с платьем в 2026 году сочетают с балетками и массивными ботинками — Vogue
Сенсорные экраны усиливают перегрузку внимания водителя — HowStuffWorks
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.