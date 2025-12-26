Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секущиеся кончики волос появляются из-за термоукладки и окрашивания
Болезненная реакция на итоги года связана с детскими установками — психолог Хорс
Защита картера чаще всего становится нижней точкой авто
Катя Лель вспомнила Алентову и заговорила о бессмертии души
Крик повышает пульс и уровень стресса у собак — Белновости
Полноценный завтрак защищает от переедания вечером — диетолог Белоусова
Рождественский кактус не цветёт из-за света, температуры и подкормки — Actualno
Лимонный сок с маслом ускоряет маринование мяса — повара
Газированные напитки ускоряют всасывание алкоголя — терапевт Чернышова

Мастерство дипломатии в быту: правила для вежливого отказа от праздничных приглашений

Благодарность — главный элемент корректного отказа — эксперт Богачева
Общество

Отказ от приглашения должен звучать уважительно и сопровождаться благодарностью, независимо от причины. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала эксперт по деловому протоколу и этикету Екатерина Богачева.

Как правильно говорить нет
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Как правильно говорить нет

По словам эксперта, главное правило вежливого отказа — выразить признательность за приглашение и указать причину, которая звучит уважительно и не вызывает сомнений. Вежливый тон и корректная формулировка помогут сохранить хорошие отношения и избежать неловких ситуаций.

"Вы всегда можете сослаться на более раннее мероприятие. Большое спасибо за приглашение — это обязательный пункт, его нельзя пропускать. Можно сказать: мне очень жаль, но у меня уже есть планы, например, поход в театр или другое событие, которое невозможно перенести. Такая форма звучит уважительно и не вызывает обид", — отметила Богачева.

Она подчеркнула, что степень откровенности зависит от того, кто именно пригласил — друзья, коллеги или руководство. Важно учитывать контекст, чтобы выбрать подходящий формат объяснения и не поставить собеседника в неловкое положение.

"Если речь идет о корпоративе, стоит оценить, насколько важно ваше присутствие. В деловых отношениях отказ может восприниматься как неуважение, поэтому лучше взвесить решение. А вот в дружеской компании допустимо сослаться на личные обстоятельства — например, семейное событие или заранее купленные билеты в театр", — пояснила эксперт.

Богачева добавила, что иногда можно честно сказать о желании отдохнуть, если уверены, что приглашение принято с пониманием. Главное — проявить уважение и дать понять, что приглашение вам приятно, даже если вы не сможете им воспользоваться.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Садоводство, цветоводство
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Качество отжиманий даёт больший эффект, чем число повторов
Новости спорта
Качество отжиманий даёт больший эффект, чем число повторов
Замена майонеза йогуртом снижает калорийность салата
Еда и рецепты
Замена майонеза йогуртом снижает калорийность салата
Популярное
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки

Колючий и дикий на вид тёрн может стать ценным растением на участке. Рассказываем, чем он полезен, как его выращивать и использовать урожай.

Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Прощание с Анатолием Лобоцким оказалось тревожным: внимание зала привлекли Алентова и Рутберг
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Nature сравнил научные теории и вымысел в "Очень странных делах" Игорь Буккер Актриса Егения Ядрец рассказала о наследии Всеволода Шиловского Анжела Якубовская В модели мозга мыши воспроизвели альфа-ритмы — учёные университетов Японии и США Александр Рощин
Новогодний стол без тяжести: салат Неаполь раскрывает сочность баклажанов и свежих овощей
Забудьте о капризах: гибрид, который не просит ухода, а цветёт так, будто выиграл конкурс красоты
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени
Последние материалы
Дефицит кальция вызывает горечь и пятна на яблоках
Защита картера чаще всего становится нижней точкой авто
Катя Лель вспомнила Алентову и заговорила о бессмертии души
Крик повышает пульс и уровень стресса у собак — Белновости
Медный бум: цены растут не хуже, чем на драгоценные металлы
Полноценный завтрак защищает от переедания вечером — диетолог Белоусова
Йога снизила стресс и нагрузку на нервную систему
Укусы клещей вызывают рост аллергии на мясо — Schwarzwaelder Bote
Актриса Егения Ядрец рассказала о наследии Всеволода Шиловского
Лимонный сок с маслом ускоряет маринование мяса — повара
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.