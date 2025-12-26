Мастерство дипломатии в быту: правила для вежливого отказа от праздничных приглашений

Благодарность — главный элемент корректного отказа — эксперт Богачева

Отказ от приглашения должен звучать уважительно и сопровождаться благодарностью, независимо от причины. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала эксперт по деловому протоколу и этикету Екатерина Богачева.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Как правильно говорить нет

По словам эксперта, главное правило вежливого отказа — выразить признательность за приглашение и указать причину, которая звучит уважительно и не вызывает сомнений. Вежливый тон и корректная формулировка помогут сохранить хорошие отношения и избежать неловких ситуаций.

"Вы всегда можете сослаться на более раннее мероприятие. Большое спасибо за приглашение — это обязательный пункт, его нельзя пропускать. Можно сказать: мне очень жаль, но у меня уже есть планы, например, поход в театр или другое событие, которое невозможно перенести. Такая форма звучит уважительно и не вызывает обид", — отметила Богачева.

Она подчеркнула, что степень откровенности зависит от того, кто именно пригласил — друзья, коллеги или руководство. Важно учитывать контекст, чтобы выбрать подходящий формат объяснения и не поставить собеседника в неловкое положение.

"Если речь идет о корпоративе, стоит оценить, насколько важно ваше присутствие. В деловых отношениях отказ может восприниматься как неуважение, поэтому лучше взвесить решение. А вот в дружеской компании допустимо сослаться на личные обстоятельства — например, семейное событие или заранее купленные билеты в театр", — пояснила эксперт.

Богачева добавила, что иногда можно честно сказать о желании отдохнуть, если уверены, что приглашение принято с пониманием. Главное — проявить уважение и дать понять, что приглашение вам приятно, даже если вы не сможете им воспользоваться.