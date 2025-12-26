В Госдуме прокомментировали инициативу о повышении компенсаций за задержку зарплаты

Ужесточение наказания за задержку зарплаты избыточно — депутат Бессараб

Повышение компенсаций за задержку заработной платы не требуется, так как права работников уже достаточно защищены законом. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ здание госдумы рф

Ранее РИА Новости со ссылкой на проект закона сообщили, что в Госдуме предложили в пять раз увеличить компенсации работникам за задержку зарплаты, отпускных или выплат при увольнении. В документе предлагается установить компенсацию в размере не ниже 1/30 действующей ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм.

Бессараб подчеркнула, что действующее законодательство уже предусматривает строгую ответственность за нарушение сроков выплаты заработной платы. По ее словам, работодатели несут серьезные административные и даже уголовные последствия в случае задержек, а суды, как правило, встают на сторону работников.

"Сегодня работодателям и так достаточно сложно, но при этом ответственность за несвоевременную выплату заработной платы прописана четко. За подобные нарушения предусмотрены штрафы, дисквалификация, вплоть до уголовной ответственности. Суды всегда занимают позицию работников, и дополнительные меры в этом направлении, на мой взгляд, избыточны", — отметила она.

Бессараб напомнила, что Трудовой кодекс уже содержит механизмы, защищающие работников при нарушении сроков выплат или приостановке деятельности предприятия. По ее словам, в случае простоя по вине работодателя сотрудник сохраняет право на получение части заработной платы, даже если временно не выполняет свои обязанности.

"Если предприятие приостанавливает работу не по вине работника, он получает две трети заработной платы и при этом может не выходить на работу. Такое положение позволяет сотруднику сохранить доход даже в период, когда деятельность организации временно приостановлена. Поэтому дополнительное ужесточение законодательства в этой сфере не требуется", — отметила депутат.

По словам депутата, дополнительные санкции могут оказаться чрезмерными, поскольку задержки выплат нередко связаны не с недобросовестностью, а с объективными обстоятельствами — например, когда заказчик или подрядчик не рассчитался с предприятием вовремя.