Школы и колледжи получили сигнал — первые шаги при конфликтах прописаны в новой инструкции

Общество

Министерство просвещения Российской Федерации выпустило и разослало по регионам страны инструкцию, описывающую шаги, которые необходимо предпринять администрации школ и колледжей при возникновении спорных ситуаций.

школа
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
школа

Предложенный документ состоит из пяти последовательных этапов, цель которых — упорядочить действия администрации и предотвратить разрастание конфликтов.

Этапы урегулирования конфликтных ситуаций

Первый шаг — оповещение директора образовательного учреждения о произошедшем. На этом этапе администрация должна установить основные обстоятельства инцидента, определить лиц, ответственных за расследование, и, при наличии признаков правонарушения, сообщить в соответствующие органы. Затем начинается сбор информации: опрашиваются участники конфликта, при необходимости к работе подключаются психологи.

Комиссия по урегулированию споров

Если на начальных этапах разрешить конфликт не удалось, администрация школы передает все материалы в комиссию по урегулированию разногласий между участниками образовательного процесса. Комиссия тщательно изучает все детали произошедшего и оформляет своё решение документально, сообщают argumenti.ru.

Порядок обжалования

Последний этап предусматривает возможность обжалования принятого решения: стороны конфликта могут обратиться в региональную комиссию по защите чести и достоинства педагогов, в следственные органы или в суд.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
