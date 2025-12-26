Школы и колледжи получили сигнал — первые шаги при конфликтах прописаны в новой инструкции

Министерство просвещения Российской Федерации выпустило и разослало по регионам страны инструкцию, описывающую шаги, которые необходимо предпринять администрации школ и колледжей при возникновении спорных ситуаций.
Предложенный документ состоит из пяти последовательных этапов, цель которых — упорядочить действия администрации и предотвратить разрастание конфликтов.
Первый шаг — оповещение директора образовательного учреждения о произошедшем. На этом этапе администрация должна установить основные обстоятельства инцидента, определить лиц, ответственных за расследование, и, при наличии признаков правонарушения, сообщить в соответствующие органы. Затем начинается сбор информации: опрашиваются участники конфликта, при необходимости к работе подключаются психологи.
Если на начальных этапах разрешить конфликт не удалось, администрация школы передает все материалы в комиссию по урегулированию разногласий между участниками образовательного процесса. Комиссия тщательно изучает все детали произошедшего и оформляет своё решение документально, сообщают argumenti.ru.
Последний этап предусматривает возможность обжалования принятого решения: стороны конфликта могут обратиться в региональную комиссию по защите чести и достоинства педагогов, в следственные органы или в суд.
