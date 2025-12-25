Мат в адрес учителя и угрозы увольнением: школьный скандал в Москве вышел на уровень Госдумы

Оставить на второй год ученика за оскорбление учителя в Москве предложил Милонов

Инцидент в одной из московских школ, где ученик публично оскорблял учителя и угрожал ему увольнением, вызвал резкую реакцию со стороны депутатов и вновь поставил вопрос о границах допустимого поведения в образовательных учреждениях.

Ситуация, попавшая на видео и разошедшаяся по соцсетям, переросла из школьного конфликта в общественную дискуссию.

Жесткая позиция депутата

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов заявил, что в подобных случаях необходимы показательные меры. По его мнению, самого ученика следует оставить на второй год, а ответственность за поведение подростка должны публично понести его родители.

"Поскольку ученик несовершеннолетний, то понятно, что с него как с гуся вода. Но почему бы показательно этого человека не оставить на второй год? Пускай он чувствует унижение", — сказал Виталий Милонов, слова которого приводит Газета.Ru.

Он также высказался за публичный вызов родителей школьника и их публичный разбор перед коллективом школы, подчеркнув, что оскорбление учителя является, по его словам, "запредельным аморальным поступком".

Милонов отметил, что если подросток не готов нести ответственность самостоятельно, она должна быть возложена на семью. Он подчеркнул, что подобные меры, с его точки зрения, могут повлиять на дальнейшее воспитание ребенка и отношение родителей к происходящему.

Что произошло в школе

О конфликте стало известно 25 декабря, когда Telegram-канал "Осторожно, Москва" опубликовал информацию об инциденте в школе №1158. По данным канала, ученик во время урока начал оскорблять 61-летнего учителя иностранных языков, записывая происходящее на видео. Причиной конфликта стала просьба педагога убрать телефон.

В ответ на замечание школьник, как сообщается, стал ругаться матом и угрожать преподавателю увольнением. Одноклассники при этом не вмешивались, а некоторые из них также вели видеосъемку происходящего, что усилило резонанс вокруг ситуации.

Реакция администрации и дальнейшие шаги

Директор школы в комментарии изданию заявила, что руководство учебного заведения не намерено замалчивать произошедшее. По ее словам, поведение ученика "является категорически неприемлемым", и школа намерена действовать в рамках установленных процедур.

Позднее Telegram-канал уточнил, что семья школьника подала заявление об отчислении сына. Кроме того, администрация учебного заведения передала информацию о случившемся в комиссию по делам несовершеннолетних и правоохранительные органы. Таким образом, конфликт вышел за рамки школьного разбирательства и получил правовую оценку.