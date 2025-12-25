Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Использование яичной скорлупы в огороде может ухудшать рост растений — агрономы
ЕС использует антироссийскую риторику для подавления оппозиции – политолог Кашин
Поверхностные пилинги улучшают тон и текстуру кожи за сутки — Marianne
Безделушки и сувениры возглавили антирейтинг новогодних подарков — Авито
Петербург расширил сезонный туризм за счёт зимней навигации — туроператоры
На Канарских островах численность морских ежей сократилась на 99,7% — Earth
Досрочное погашение дешевой ипотеки назвали финансовой ошибкой —эксперт Трепольский
Эмоциональное истощение усиливает конфликты между людьми
Казаки Оренбуржья исполнили новогодние мечты детей в рамках акции "Ёлка желаний"

Работа годами на одном месте — ловушка для зарплаты: почему мечта о 200 тысячах тает сама собой

Работа на одном месте годами стала худшей стратегией дохода — эксперт Селезнев
Общество » Семья » Кошелек

Мечта о доходе вдвое выше нынешнего для многих россиян выглядит достижимой, но на практике путь к ней часто выбирают самый неэффективный.

Человек изучает документ с таблицей
Фото: www.pexels.com by Yan Krukau is licensed under Бесплатное использование
Человек изучает документ с таблицей

Долгие годы на одном рабочем месте редко приводят к реальному росту благосостояния, даже если формально зарплата увеличивается. Об этом сообщает эксперт по фондовому рынку компании "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев.

Почему стабильность не работает

По словам специалиста, многолетняя работа в одной компании — худшая стратегия для тех, кто рассчитывает существенно повысить доход. Формально зарплата может вырасти до 215 тыс. рублей — именно такую сумму россияне часто называют "зарплатой мечты". Однако этот рост, как правило, лишь повторяет динамику инфляции и не означает реального улучшения уровня жизни.

"Худшая стратегия — работа в одном месте на протяжении многих лет. С высокой вероятностью при таком подходе зарплата вырастет до 215 тыс. рублей только вместе с инфляцией", — отметил Кирилл Селезнев.

По его словам, это может занять 10-12 лет, и к тому моменту названная сумма будет эквивалентна сегодняшним 100 тыс. рублей.

Кому проще удвоить доход

Эксперт отмечает, что стартовые условия играют решающую роль. Проще всего нарастить доход молодым и одиноким жителям крупных городов. В их случае карьерное развитие само по себе приводит к росту заработка в ближайшие годы, без резких шагов и серьезных изменений образа жизни, пишет Газета.Ru.

Для остальных россиян ситуация значительно сложнее. Возраст, регион проживания, наличие семьи и уровень квалификации создают дополнительные ограничения. Именно поэтому универсального рецепта повышения доходов не существует, и стратегия всегда зависит от конкретных обстоятельств человека.

Переезд и смена профессии как ускоритель

Самым коротким путем к удвоению зарплаты Селезнев называет смену места жительства и/или профессии. Переезд в другой город, дополнительное обучение или переквалификация чаще всего дают заметный финансовый эффект. Даже если доход не растет мгновенно, такие шаги помогают лучше понять рынок труда, который, по словам эксперта, меняется очень быстро.

Селезнев подчеркивает, что ожидание автоматического роста зарплаты без изменений в жизни редко оправдывается. Гораздо эффективнее активные действия, пусть и связанные с временными неудобствами и рисками.

Иллюзия "двойного дохода"

При этом эксперт предостерегает от упрощенного взгляда на финансовые цели.

"Людям кажется, что все проблемы решатся, если они будут зарабатывать вдвое больше, чем имеют сейчас", — подчеркнул Селезнев.

По его словам, на практике рост доходов не всегда приводит к пропорциональному росту удовлетворенности жизнью.

Тем не менее стремление зарабатывать больше он называет естественным. Вопрос лишь в том, какие стратегии действительно работают, а какие создают лишь иллюзию движения вперед.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Лариса Долина проигнорировала журналистов после концерта
Шоу-бизнес
Лариса Долина проигнорировала журналистов после концерта
Упражнения для ягодиц со стулом снижают нагрузку на колени и поясницу
Новости спорта
Упражнения для ягодиц со стулом снижают нагрузку на колени и поясницу
Жимолость требует перекрёстного опыления для урожая
Садоводство, цветоводство
Жимолость требует перекрёстного опыления для урожая
Популярное
Готовьте 30-го — отдыхайте 31-го: шесть блюд, которые превращают подготовку в удовольствие

Новогодний стол можно собрать без спешки: эти блюда готовятся заранее, становятся вкуснее со временем и избавляют от кухонного марафона 31 декабря.

Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Китай запустил собственный роторный двигатель Ванкеля R05E — Auto Motor und Sport
Китай снова всех опередил: в высоких технологиях появился результат, которого ждали годами
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки
Зрители освистывают, но она выходит на сцену: коллега назвала Ларису Долину посмешищем
Муравьи жертвуют индивидуальной защитой ради численности — Science Advances Александр Рощин Bugatti представила концепт W18 мощностью 555 л. с. в 1999 году Сергей Милешкин Около 200 человек погибли на озере Ланье в США за 20 лет — The Guardian Вероника Эйнуллаева
Дипломатическая игра вокруг 20 пунктов плана США и Украины подходит к закономерному финалу
Новогодний хит вместо роллов: торт Филадельфия, который собирается проще простого
Обратная сторона Луны преподнесла сюрприз: под поверхностью скрывался горячий гигант из прошлого
Обратная сторона Луны преподнесла сюрприз: под поверхностью скрывался горячий гигант из прошлого
Последние материалы
Поверхностные пилинги улучшают тон и текстуру кожи за сутки — Marianne
Безделушки и сувениры возглавили антирейтинг новогодних подарков — Авито
Петербург расширил сезонный туризм за счёт зимней навигации — туроператоры
На Канарских островах численность морских ежей сократилась на 99,7% — Earth
Досрочное погашение дешевой ипотеки назвали финансовой ошибкой —эксперт Трепольский
Эмоциональное истощение усиливает конфликты между людьми
Муравьи жертвуют индивидуальной защитой ради численности — Science Advances
Казаки Оренбуржья исполнили новогодние мечты детей в рамках акции "Ёлка желаний"
Для экспорта муки ключевая компетенция — понимание регуляторной среды — Елена Виллер
Жирные блюда и алкоголь на Новый год повышают риск переедания — врач Филюшкина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.