Работа годами на одном месте — ловушка для зарплаты: почему мечта о 200 тысячах тает сама собой

Мечта о доходе вдвое выше нынешнего для многих россиян выглядит достижимой, но на практике путь к ней часто выбирают самый неэффективный.

Долгие годы на одном рабочем месте редко приводят к реальному росту благосостояния, даже если формально зарплата увеличивается. Об этом сообщает эксперт по фондовому рынку компании "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев.

Почему стабильность не работает

По словам специалиста, многолетняя работа в одной компании — худшая стратегия для тех, кто рассчитывает существенно повысить доход. Формально зарплата может вырасти до 215 тыс. рублей — именно такую сумму россияне часто называют "зарплатой мечты". Однако этот рост, как правило, лишь повторяет динамику инфляции и не означает реального улучшения уровня жизни.

"Худшая стратегия — работа в одном месте на протяжении многих лет. С высокой вероятностью при таком подходе зарплата вырастет до 215 тыс. рублей только вместе с инфляцией", — отметил Кирилл Селезнев.

По его словам, это может занять 10-12 лет, и к тому моменту названная сумма будет эквивалентна сегодняшним 100 тыс. рублей.

Кому проще удвоить доход

Эксперт отмечает, что стартовые условия играют решающую роль. Проще всего нарастить доход молодым и одиноким жителям крупных городов. В их случае карьерное развитие само по себе приводит к росту заработка в ближайшие годы, без резких шагов и серьезных изменений образа жизни, пишет Газета.Ru.

Для остальных россиян ситуация значительно сложнее. Возраст, регион проживания, наличие семьи и уровень квалификации создают дополнительные ограничения. Именно поэтому универсального рецепта повышения доходов не существует, и стратегия всегда зависит от конкретных обстоятельств человека.

Переезд и смена профессии как ускоритель

Самым коротким путем к удвоению зарплаты Селезнев называет смену места жительства и/или профессии. Переезд в другой город, дополнительное обучение или переквалификация чаще всего дают заметный финансовый эффект. Даже если доход не растет мгновенно, такие шаги помогают лучше понять рынок труда, который, по словам эксперта, меняется очень быстро.

Селезнев подчеркивает, что ожидание автоматического роста зарплаты без изменений в жизни редко оправдывается. Гораздо эффективнее активные действия, пусть и связанные с временными неудобствами и рисками.

Иллюзия "двойного дохода"

При этом эксперт предостерегает от упрощенного взгляда на финансовые цели.

"Людям кажется, что все проблемы решатся, если они будут зарабатывать вдвое больше, чем имеют сейчас", — подчеркнул Селезнев.

По его словам, на практике рост доходов не всегда приводит к пропорциональному росту удовлетворенности жизнью.

Тем не менее стремление зарабатывать больше он называет естественным. Вопрос лишь в том, какие стратегии действительно работают, а какие создают лишь иллюзию движения вперед.