Техника — в мечтах, безделушки — в антирейтинге: что россияне на самом деле хотят получить на Новый год

Новогодние подарки остаются для россиян не просто традицией, а способом выразить внимание и отношение, хотя ожидания дарителей и получателей далеко не всегда совпадают.
Самыми желанными презентами остаются практичные и дорогостоящие вещи, тогда как символические сувениры уверенно удерживают позиции в антирейтинге. Об этом сообщает исследование сервиса "Авито".
Согласно результатам опроса, лидером среди желаемых подарков стала техника и электроника. Ее хотели бы получить 34% респондентов, причем чаще всего такой вариант выбирали мужчины — 39%. На втором месте оказалось любое путешествие, включая поездки по России или за город, — за этот вариант высказались 22% опрошенных, и здесь заметно чаще голосовали женщины — 28%.
Каждый пятый участник исследования признался, что не отказался бы от крупного подарка — квартиры, автомобиля или другой дорогостоящей покупки. Таких ожиданий чаще придерживаются мужчины — 24% против 19% у женщин. При этом представительницы женского пола чаще выбирали ювелирные изделия, косметику и парфюмерию, а также товары для дома, которые они называли желанными подарками заметно чаще мужчин, сообщает Газета.Ru.
Несмотря на четкие предпочтения, россияне редко прямо озвучивают свои новогодние "хотелки". Лишь 15% опрошенных сообщили, что обычно говорят о том, какой подарок хотели бы получить. Еще по 5% составляют вишлист или обсуждают выбор подарка совместно с дарящим.
При этом значительная часть респондентов предпочитает пассивную позицию. 38% готовы поделиться своими желаниями только в том случае, если их об этом прямо спросят. Такая модель поведения, по данным исследования, характерна для разных возрастных групп и сохраняется независимо от уровня дохода.
В списке самых нежеланных новогодних презентов первое место заняли безделушки и сувениры — их не хотели бы получить 23% россиян. Далее следуют сертификаты в "непонятные" магазины, которые раздражают 19% опрошенных, и шуточные подарки вроде посуды или текстиля с фотографиями — 18%.
Женщины чаще всего не хотят видеть под елкой мягкие игрушки и неподходящую косметику или парфюм. Мужчины, в свою очередь, чаще называли в числе нежеланных подарков носки и нижнее белье. При этом каждый пятый респондент признался, что будет рад любому знаку внимания, независимо от содержания подарка.
Даже если презент не оправдал ожиданий, большинство россиян старается вести себя деликатно. 34% предпочитают хранить такие вещи "на всякий случай". Еще 26% пытаются использовать подарок, даже если он не нравится.
Четверть опрошенных передают ненужные вещи родственникам или друзьям, а 22% занимаются передариванием тем, кому такие подарки могут пригодиться. Продажей неудачных презентов занимаются лишь 5% участников исследования, что делает этот вариант наименее популярным.
При выборе подарка россияне в первую очередь ориентируются на интересы получателя — так поступают 45% респондентов. Еще 37% стараются заранее уточнять пожелания, чтобы избежать ошибки. Лишь 6% выбирают подарки, исходя из трендов, и чаще всего так действует молодежь в возрасте 25-34 лет.
Финансовый фактор также остается важным. Самый популярный бюджет — до 3000 рублей, в него хотят уложиться 36% опрошенных. Четверть готова потратить до 5000 рублей, а каждый пятый — от 5000 до 10 000 рублей. Среднюю уместную сумму подарка близкому человеку россияне оценили в 11 000 рублей, причем мужчины называли цифры примерно на 50% выше, чем женщины.
Отношение к деньгам в качестве подарка остается неоднозначным. 25% респондентов считают такой вариант ленивым, и чаще всего так думают россияне старше 55 лет. В то же время 35% спокойно дарят купюры и с таким же удовольствием принимают их сами, воспринимая деньги как универсальный и практичный подарок.
