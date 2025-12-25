Техника — в мечтах, безделушки — в антирейтинге: что россияне на самом деле хотят получить на Новый год

Безделушки и сувениры возглавили антирейтинг новогодних подарков — Авито

Новогодние подарки остаются для россиян не просто традицией, а способом выразить внимание и отношение, хотя ожидания дарителей и получателей далеко не всегда совпадают.

Фото: Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Новогодний подарок

Самыми желанными презентами остаются практичные и дорогостоящие вещи, тогда как символические сувениры уверенно удерживают позиции в антирейтинге. Об этом сообщает исследование сервиса "Авито".

Что россияне хотят получить на Новый год

Согласно результатам опроса, лидером среди желаемых подарков стала техника и электроника. Ее хотели бы получить 34% респондентов, причем чаще всего такой вариант выбирали мужчины — 39%. На втором месте оказалось любое путешествие, включая поездки по России или за город, — за этот вариант высказались 22% опрошенных, и здесь заметно чаще голосовали женщины — 28%.

Каждый пятый участник исследования признался, что не отказался бы от крупного подарка — квартиры, автомобиля или другой дорогостоящей покупки. Таких ожиданий чаще придерживаются мужчины — 24% против 19% у женщин. При этом представительницы женского пола чаще выбирали ювелирные изделия, косметику и парфюмерию, а также товары для дома, которые они называли желанными подарками заметно чаще мужчин, сообщает Газета.Ru.

Почему о желаниях говорят неохотно

Несмотря на четкие предпочтения, россияне редко прямо озвучивают свои новогодние "хотелки". Лишь 15% опрошенных сообщили, что обычно говорят о том, какой подарок хотели бы получить. Еще по 5% составляют вишлист или обсуждают выбор подарка совместно с дарящим.

При этом значительная часть респондентов предпочитает пассивную позицию. 38% готовы поделиться своими желаниями только в том случае, если их об этом прямо спросят. Такая модель поведения, по данным исследования, характерна для разных возрастных групп и сохраняется независимо от уровня дохода.

Антирейтинг подарков и отношение к промахам

В списке самых нежеланных новогодних презентов первое место заняли безделушки и сувениры — их не хотели бы получить 23% россиян. Далее следуют сертификаты в "непонятные" магазины, которые раздражают 19% опрошенных, и шуточные подарки вроде посуды или текстиля с фотографиями — 18%.

Женщины чаще всего не хотят видеть под елкой мягкие игрушки и неподходящую косметику или парфюм. Мужчины, в свою очередь, чаще называли в числе нежеланных подарков носки и нижнее белье. При этом каждый пятый респондент признался, что будет рад любому знаку внимания, независимо от содержания подарка.

Что делают с ненужными подарками

Даже если презент не оправдал ожиданий, большинство россиян старается вести себя деликатно. 34% предпочитают хранить такие вещи "на всякий случай". Еще 26% пытаются использовать подарок, даже если он не нравится.

Четверть опрошенных передают ненужные вещи родственникам или друзьям, а 22% занимаются передариванием тем, кому такие подарки могут пригодиться. Продажей неудачных презентов занимаются лишь 5% участников исследования, что делает этот вариант наименее популярным.

Как выбирают подарки и сколько готовы потратить

При выборе подарка россияне в первую очередь ориентируются на интересы получателя — так поступают 45% респондентов. Еще 37% стараются заранее уточнять пожелания, чтобы избежать ошибки. Лишь 6% выбирают подарки, исходя из трендов, и чаще всего так действует молодежь в возрасте 25-34 лет.

Финансовый фактор также остается важным. Самый популярный бюджет — до 3000 рублей, в него хотят уложиться 36% опрошенных. Четверть готова потратить до 5000 рублей, а каждый пятый — от 5000 до 10 000 рублей. Среднюю уместную сумму подарка близкому человеку россияне оценили в 11 000 рублей, причем мужчины называли цифры примерно на 50% выше, чем женщины.

Деньги как подарок

Отношение к деньгам в качестве подарка остается неоднозначным. 25% респондентов считают такой вариант ленивым, и чаще всего так думают россияне старше 55 лет. В то же время 35% спокойно дарят купюры и с таким же удовольствием принимают их сами, воспринимая деньги как универсальный и практичный подарок.